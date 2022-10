Lotta Antonsson, I Am a Woman (exposition)

Capri jamais finie

Capri a été une source d’inspiration artis­tique pour Axel Munthe, Fran­cis Scott Fitz­ge­rald et Mar­gue­rite Your­ce­nar, pour n’en citer que quelques-uns. C’était aussi une des­ti­na­tion de pré­di­lec­tion pour des pho­to­graphes célèbres, comme Wil­helm von Gloe­den et Her­bert List (contri­bu­teurs à Vogue et Life, qui nous ont laissé des cli­chés en noir et blanc de Capri des années 1930), Fer­di­nando Scianna et Gio­vanni Gas­tel.

La Villa San Michele, avec son jar­din, est un lieu incon­tour­nable qui a beau­coup à offrir en matière de pho­to­gra­phie. Elle fut la mai­son de rêve pour le méde­cin et écri­vain sué­dois Axel Munthe (1857–1949).vLequel a raconté sa vie et la créa­tion de la villa dans The Story of San Michele (1929), l’un des pre­miers best-sellers inter­na­tio­naux des temps modernes. Elle abrite désor­mais une col­lec­tion d’art et de photographies.

Dans le jar­din, où chaque sai­son a ses fleurs et ses sen­teurs, Lotta Antons­son expose I’m a Woman au pavillon Oli­ve­tum. Ce sont des images presque déran­geantes qui incarnent et brisent les sté­réo­types de la beauté fémi­nine (en met­tant l’accent sur les années 1960 et 1970), des col­lages réa­li­sés en com­plé­tant des pho­tos vin­tage de maga­zines de mode et éro­tique.

L’exposition fait par­tie du Salon du fes­ti­val cultu­rel Sfinx, qui explore cette année le “conflit” comme thème, décrit à tra­vers l’art, le théâtre, la lit­té­ra­ture et la musique.

Le Cen­tro Caprense Igna­zio Cerio, quant à lui, abrite des plaques pho­to­gra­phiques datant du début des années 1900 et témoigne du Capri « roman­tique » : vues clas­siques, les Fara­glioni et la Piaz­zetta ainsi que des per­son­na­li­tés et des groupes fami­liaux.

Les images, racon­tant la quin­tes­sence de l’île de Capri, ont été expo­sées dans la Cer­tosa di San Gia­como, construite en 1371. L’île de Capri offre en consé­quence des pers­pec­tives incon­tour­nables pour ceux qui pho­to­gra­phient pour leur pro­fes­sion ou pour leur passion.

jean-paul gavard-perret

Lotta Antons­son, I Am a Woman, Villa San Michele, Ana­ca­pri, du 24 aout au 31 octobre, 2022. Visione Medi­ter­ra­nea. Fes­ti­val della Foto­gra­fia. Capri.