Reines et Rois

Sous un pseu­do­nyme emprunté à une ville de Mada­gas­car, Elena Bii­bo­lotti avec Mature et ses récits pro­pose des aveux presque impos­sibles mais où la lit­té­ra­ture éro­tique caresse lec­teurs et lec­trices avec grâce, humour et habi­leté.

Il y a là des sur­prises et de belles frac­tures non sans un rap­pel de Bataille dans des “his­toires de l’oeil” qui n’oublient jamais le corps quelles que soient les héroïnes (et les héros aussi).

L’autrice parle le sexe avec décon­trac­tion et iro­nie pour le démys­ti­fier “comme s’il était le bruit de fond d’une tragi-comédie contem­po­raine, le bord glis­sant d’un obs­cène auquel per­sonne n’échappe” écrit-elle.

Mais ce que beau­coup cachent (ou veulent fuir), l’artiste le montre.

Et ce, pour une rai­son majeure : le sexe “lubri­fie” les conven­tions sociales en les défai­sant et les per­tur­bant voire les pous­sant dans leurs retran­che­ments. Entre rai­son et désir, le sexe s’immisce, libère mais pas for­cé­ment.

Il reste néan­moins le point d’achoppement de l’humain très humain.

Elena Bibo­lotti s’en amuse. Elle nous délecte, pous­sant les sexua­li­tés qui glissent vers l’extrême, le point de rup­ture qui sub­merge. Elles sont dans ce livre bien plus que des com­mo­di­tés de la conver­sa­tion.

C’est l’émulsion vitale — même pour celles et ceux qui vou­draient lui dire “Non” — là où même ce qui est genré “dégé­nère”. Et qu’importe les moyens ou les âges.

Et les neuf his­toires explorent la zone sombre sous la peau du sté­réo­type sous le regard fémi­nin ou mas­cu­lin auquel la créa­trice donne voix. Chaque fois, le roi et la reine sont très vite nus. Dans sa pré­ten­tion, le pre­mier reste dominé par celle que depuis des siècles il croit domi­ner.

Elena Bibo­loti sait de quoi il retourne… Reste à espé­rer que ce livre sera vite publié en français.

jean-paul gavard-perret

SadAbe, Mature, Kindle Edi­zioni, 2022, 160 p. — 16,00 €.