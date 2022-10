Le haut et le bas

John Giorno dans ses mémoires parle plus des autres que de lui. Ce qui est bien mais éva­cue aussi tout ce que nous aime­rions savoir de son tra­vail de poète. Celui-ci part peut-être, de l’émerveillement et du choc pro­duit par les “spec­tacles” de Dylan Tho­mas qui devint la poé­sie même.

Gins­berg allait la reprendre et per­for­mer avec Hole. Ce “spec­tacle” pro­vo­qua un scan­dale et une exal­ta­tion inédite pour Giorno qui “n’avait rien vu de pareil” en ima­ge­rie gay et pornographique.

La bande de la Beat Gene­ra­tion se consti­tue et ces mémoires concen­trées autour et sur les années 60 le prouvent. Se retrouvent Heid­sieck, Fer­lin­ghetti, Kerouac, Gins­berg encore jeune au milieu de cet ensemble de poètes et d’artistes où il allait deve­nir comme Bur­roughs une sorte de boud­dha.

Giorno semble aimanté par les créa­teurs de l’époque. Ses amours avec Andy Warhol (entre autres) sont évo­quées mais aussi leurs quêtes de l’écosystème artis­tique de l’époque (Jonas Pecas, Mor­ton Fel­mann, Stock­hau­sen, La Monte Young, Rau­schen­berg, etc.).

Giorno devient acteur dans Sleep de Warhol dont il devient pour lui pen­dant trois mois “une Mary­lin Mon­roe” aussi dépres­sif et midi­nette que lui.

Grâce aux “Mémoire” nous appre­nons le mon­tage du film où Warhol cherche une image blanche et où il ne se passe stric­te­ment rien afin que tout devienne “mer­veilleu­se­ment ennuyeux”.

jean-paul gavard-perret

John Giorno, Mémoires, Pré­face par Jean-Jacques Lebel, trad. Denyse Beau­lieu, Beaux-Arts de Paris Édi­tions, collec­tion Écrits d’artistes, octobre 2022, 350 p. — 25,00 €.