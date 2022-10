Zidrou & Paul Salomone, Celle qui fit le bonheur des insectes

Une his­toire tendre et terrible

L’his­toire, proche d’un conte des mille et une nuits, est construite en quatre actes et un pro­logue.

Le pro­logue évoque les oiseaux, ceux qui migrent vers le soleil, vers la lune, don­nant une expli­ca­tion à la cou­leur blanche du satel­lite de la Terre.

Shikhara est la reine du royaume de Shan­dra­ma­bad depuis 15 ou 16 ans. Elle ne sait plus. Est-ce qu’on compte les années de bon­heur ? Son peuple l’a sur­nom­mée Celle-qui-apaisa-la-colère-des-dieux. Il y a trois lustres, son époux est mort dans un acci­dent de chasse, la lais­sant enceinte. Elle accouche de jumeaux, Jalna une fille et Gorakh un gar­çon. C’est à eux qu’elle raconte le conte du pro­logue.

Parce qu’ils aiment les oiseaux, elle en offre un à cha­cun. Si Jalna lui joue de la musique, Gorakh observe le sien. Vou­lant étu­dier son vol, il l’attache à un long ruban de soie. Mais l’oiseau casse le lien et s’envole par la fenêtre. Pour le rat­tra­per il plonge, ne peut prendre que deux plumes de la queue et s’écrase au pied du palais.

Folle de cha­grin, la reine mobi­lise son armée pour tuer tous les oiseaux du royaume…

Zidrou aborde avec le même bon­heur tous les registres lit­té­raires. Il passe allè­gre­ment de la comé­die débri­dée à la chro­nique fami­liale, d’une ambiance douce-amère au poli­cier ou au thril­ler. Avec le pré­sent album, il pro­pose un récit où il mêle roman­tisme et tra­gé­die. Il retient un décor orien­ta­liste, un royaume que l’on pour­rait situer au nord de l’Inde où une femme détient le pou­voir.

L’histoire est por­tée par cette reine qui trans­met son amour pour les oiseaux à ses jumeaux. Le bon­heur est de mise et le mal­heur n’est que pas­sa­ger. La mort du prince est vite com­pen­sée par l’arrivée des enfants. Mais, quand un acci­dent vient rompre cette har­mo­nie, le pou­voir détenu per­met tous les excès.

Zidrou donne les réac­tions de deux femmes qui ne se trouvent pas impac­tées de la même manière par le deuil, l’une s’enfonçant dans la ven­geance, l’autre tour­née vers la recherche d’un nou­veau bon­heur. Avec ces deux héroïnes, le scé­na­riste explore les façons de faire face aux chocs émo­tion­nels. Et c’est remar­qua­ble­ment bien res­ti­tué en s’autorisant quelques touches d’humour bien­ve­nues.

Les des­sins et cou­leurs ont été confié à Paul Salo­mone. Cet artiste avait déjà retenu l’attention avec L’homme qui n’aimait pas les armes à feu (Del­court — 4 tomes). Il a, par ailleurs, signé un remar­quable Des plumes & elle, un bel hom­mage aux dan­seuses de caba­ret (Del­court– 2018).

C’est avec un gra­phisme de la même veine qu’il illustre le pré­sent récit. Il pro­pose des planches étin­ce­lantes, des per­son­nages tout en finesse et des décors par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sants. C’est beau, cha­leu­reux, dra­ma­tique et d’une forte sen­sua­lité.

Zidrou et Salo­mone donnent une his­toire tendre et ter­rible, toute en émo­tions, por­tée par un gra­phisme flamboyant.

serge per­raud

Zidrou (scé­na­rio) & Paul Salo­mone (des­sins et cou­leurs), Celle qui fit le bon­heur des insectes, Édi­tions Daniel Maghen, octobre 2022, 96 p. — 19,50 €.