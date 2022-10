Richard II (Shakespeare / Christophe Rauck)

Fulgu­rances et déli­te­ment du pouvoir

Il s’agit d’accusations acerbes entre les digni­taires du royaume. La riva­lité ris­quant de se sol­der par un duel, le roi inter­vient. Les répliques vin­di­ca­tives situent la scène entre la jus­tice et la ven­geance. Le roi impose son arbi­trage en com­po­sant son auto­rité. Mais comme les rivaux choi­sissent de s’en remettre à la vio­lence, le roi les ban­nit, pro­dui­sant un ferment de rébel­lion.

La pièce montre l’opposition de Boling­broke au pou­voir trop pré­cieux du roi, qui connaît les codes de son règne sans en avoir conquis la gran­deur. La mise en scène est solen­nelle, pon­dé­rée, fai­sant place à chaque comédien(ne) dans son rôle, même si Micha Les­cot domine la troupe de sa sta­ture, de son jeu déli­bé­ré­ment effé­miné et monstratif.

Le rideau, le fond de scène sont uti­li­sés comme sup­ports de pro­jec­tions cher­chant à ouvrir le champ, à lui don­ner sens en l’inscrivant dans un pay­sage plus ample. Des gra­dins mobiles sont uti­li­sés pour figu­rer les assem­blées, les dif­fé­rents camps qui s’affrontent, mais aussi pour exhi­ber l’inertie des forces qui carac­té­risent le pays ; entre les scènes, leur mou­ve­ment per­met de modi­fier aisé­ment la phy­sio­no­mie du pla­teau.

On assiste aux longs ater­moie­ments qui conduisent le roi à l’abdication. A terme, quand l’héritier légi­time est dépos­sédé, les décla­ra­tions se font ouvertes, aveugles, décla­ma­tions qui ne sont plus assises sur le pou­voir ou sur les lois ; pro­fé­ra­tions vides, mots cen­sés se sou­te­nir eux-mêmes.

Chris­tophe Rauck signe une grande mise en scène orches­trée et enle­vée, par­fai­te­ment maîtrisée.

chris­tophe giolito

Richard II

de Sha­kes­peare

Mise en scène Chris­tophe Rauck

Avec : Louis Alber­tosi, Thierry Bosc, Éric Chal­lier, Murielle Col­vez, Cécile Gar­cia Fogel, Pierre-Thomas Jour­dan, Micha Les­cot, Guillaume Lévêque, Emma­nuel Noblet, Pierre-Henri Puente, Adrien Rouyard.

Tra­duc­tion Jean-Michel Déprats ; dra­ma­tur­gie Lucas Samain ; scé­no­gra­phie Alain Lagarde ; vidéo Étienne Guiol ; cos­tumes Cora­lie San­voi­sin ; lumière Oli­vier Oudiou ; musique Syl­vain Jacques ; maquillage et coif­fures Cécile Kret­sch­mar ; maitre d’armes Flo­rence Leguy.

Remer­cie­ments : l’atelier 69 pour le masque, Phi­lippe Jamet pour les conseils cho­ré­gra­phiques et Julie Poi­rier ; vidéo mono­logue de Richard II (Acte III scène II) : libre­ment ins­piré de l’œuvre La mer de Ange Lec­cia (1977–2022).

Du 20 sep­tembre au 15 octobre 2022 au Théâtre Nanterre-Amandiers

7 Av. Pablo Picasso, 92000 Nan­terre 01 46 14 70 00

https://nanterre-amandiers.com/evenement/richard-ii-shakespeare/

Les 20 et 21 octobre 2022 à L’Onde Théâtre — Centre d’art de Vélizy-Villacoublay

Le 8 novembre 2022 au Théâtre de Pau.

Spec­tacle créé du 20 au 26 juillet 2022 au Fes­ti­val d’Avignon, 76ème édition.

Pro­duc­tion Théâtre Nanterre-Amandiers – CDN. Copro­duc­tion Fes­ti­val d’Avignon.

Avec le dis­po­si­tif d’insertion de l’École du Nord, sou­tenu par la Région Hauts-de-France et le minis­tère de la Culture.