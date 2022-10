Anne Applebaum, Famine rouge — La guerre de staline en Ukraine

D’une actua­lité plus que brûlante !

Une série de cartes ouvre l’ouvrage pour mon­trer l’évolution de l’Ukraine au cours de l’Histoire, de 1054 à la ter­rible famine de 1932–1933, une famine déli­bé­ré­ment pro­vo­quée par sta­line (C’est volon­tai­re­ment que je mets un s minus­cule à ce nom, il ne mérite pas une majus­cule).

Dès le prin­temps 1932, des familles man­geaient de l’herbe et des glands. Des cadavres gisaient dans les rues car per­sonne n’avait la force de les enter­rer.



C’est pour for­cer les pay­sans à céder leur terre et à rejoindre des fermes col­lec­tives que le polit­buro dirigé par sta­line a fait réqui­si­tion­ner les céréales. À l’automne 1932, le dic­ta­teur décide d’empêcher les pay­sans de quit­ter le pays pour trou­ver des vivres. Il envoie des bri­gades de poli­ciers, de mili­tants du Parti moti­vés par la faim, la peur et une décen­nie de rhé­to­rique du com­plot pour s’emparer, dans les foyers pay­sans, de tout ce qui pou­vait être comes­tible : pommes de terre, bet­te­raves, courges, hari­cots, ani­maux de ferme et de com­pa­gnie… Les his­to­riens estiment aujourd’hui que 3,9 mil­lions d’Ukrainiens sont morts de faim en quelques mois.

Mais, tan­dis que les popu­la­tions décé­daient, la police secrète sovié­tique s’attaquait aux élites poli­tiques et intel­lec­tuelles ukrai­niennes pour éli­mi­ner qui­conque vou­lait défendre la culture du pays. Ce mas­sacre a été appelé Holo­do­mor com­posé avec holod, la faim en Ukrai­nien, et mor, l’extermination.

Mais la sovié­ti­sa­tion du pays n’a pas com­mencé ni fini avec la famine. Pen­dant plus d’un demi-siècle, les diri­geants sovié­tiques suc­ces­sifs répriment de toutes les manières pos­sibles. C’est la des­truc­tion des archives locales, des registres de décès, la modi­fi­ca­tion des élé­ments de recen­se­ment pour cacher ce qui s’est pro­duit. La famine n’a jamais existé !!!

En intro­duc­tion Anne Apple­baum rap­pelle les dif­fé­rentes étapes de la consti­tu­tion de l’Ukraine, son appar­te­nance totale ou par­tielle, au cours des siècles à la Pologne, à l’empire austro-hongrois, à l’empire russe… Elle retrace en détail ce qui s’est passé depuis 1917, la révo­lu­tion et son mou­ve­ment natio­nal anéanti en 1932–1933 jusqu’aux années 2010. Elle expli­cite la révo­lu­tion ukrai­nienne de 1917, la rébel­lion de 1919, la famine de 1920, la révolte de 1930, l’échec de la col­lec­ti­vi­sa­tion qui a amené ce Holo­do­mor ou géno­cide, ce terme inventé par Raphael Lem­kin, un juriste polo­nais après la Seconde Guerre mon­diale.

L’auteure ter­mine sur un épi­logue jus­ti­fié par la situa­tion nou­velle créée par l’annexion de la Cri­mée, évé­ne­ment qu’elle ne pou­vait pas­ser sous silence, qu’elle a dû inclure dans cette étude exhaus­tive, ce qui a retardé sa paru­tion, en 2017 aux États-Unis.

La plon­gée dans ce dos­sier impres­sionne tant par la somme des connais­sances ras­sem­blées que par la qua­lité de l’écriture. Elle déve­loppe les diverses situa­tions poli­tiques et sociales et paral­lè­le­ment des­cend au plus pro­fond de l’horreur pour décrire, à par­tir de témoi­gnages de l’époque, à par­tir de décla­ra­tions de per­sonnes ayant pu s’exprimer après 1991 ou en exil. Elle retrace un par­cours effrayant. C’est l’ignominie por­tée à des som­mets ver­ti­gi­neux.

Anne Apple­baum signe un dos­sier admi­rable dont il faut recom­man­der la lec­ture pour mesu­rer jusqu’où la nature humaine peut être vile, pour com­prendre les enjeux de la situa­tion actuelle qui s’inscrit dans une continuité.

serge per­raud

Anne Apple­baum, Famine rouge — La guerre de sta­line en Ukraine (Red Famine), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dau­zat, Folio His­toire n° 327, octobre 2022, 736 p. — 13,80 €.