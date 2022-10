Sophie Guerrive, Benjamin Abitan & Olivier Schwartz, Les aventures de Spirou et Fantasio — t.56 : “La mort de Spirou”

La fin de 86 ans d’aventures ?

Cet album marque les cent ans d’édition de la société Dupuis, com­mencé le 2 avril 1922 avec un heb­do­ma­daire des­tiné à un public fémi­nin : Les Bonnes Soi­rées.

Pour cette nou­velle aven­ture du couple emblé­ma­tique de l’entreprise, l’éditeur sou­haite consti­tuer une équipe nou­velle avec de jeunes auteurs. Il confie donc le scé­na­rio à Sophie Guer­rive et Ben­ja­min Abi­tan et le des­sin à un illus­tra­teur qui connaît déjà les héros ayant tra­vaillé, entre autres, sur un texte de Yann.

Ceux-ci ont sou­haité retrouvé l’esprit de la grande période des héros, quand ils aven­tu­raient sous la férule d’André Fran­quin entre Repère de la murène et Spi­rou et les hommes-bulles. Celui-ci s’accordait une liberté totale, tant pour les per­son­nages, pour les inven­tions que pour les gags. Le tout était traité avec un sen­ti­ment d’évidence, de sim­pli­cité et des actions toniques.

Le direc­teur des Édi­tions Dupuis est pas­sa­ble­ment énervé. Il faut abso­lu­ment retrou­ver Spi­rou et Fan­ta­sio pour fêter les 100 ans de la société. Ceux-ci, quelques jours avant, cam­paient non loin de Champignac-en-Cambrousse. Ils se pré­parent à ren­trer pour le cen­te­naire. Après quelques sou­cis avec une tente bien spé­ciale, dans la voi­ture conduite par Fan­ta­sio, Spi­rou fait la lec­ture de la presse sur une tablette. Ils s’étonnent du contenu dithy­ram­bique de l’article de Sec­co­tine sur Koral­lion. Le duo a connu cette ville secrète de Zor­glub, sous la mer. Elle a été reprise pour deve­nir une des­ti­na­tion à la mode, non plus ouverte qu’aux mil­liar­daires mais aux tou­ristes ordi­naires.

Pas­sant vers le comte de Cham­pi­gnac, celui-ci leur fait part d’une nou­velle décou­verte et d’une inquié­tude quant à une espèce marine inva­sive. Ils décident de se rendre à Koral­lion pour com­prendre cet inté­rêt sou­dain. Ils sont accueillis par madame D’Oups, la pré­si­dente, qui leur expose le nou­veau concept.

Mais la façade est trop belle et très vite les deux héros, trai­tés comme des VIP, vont devoir faire preuve de réac­ti­vité pour échap­per au sort qui les attend…

Dans ce récit, qui fait une sorte de suite à Spi­rou et les hommes-bulles, les scé­na­ristes mul­ti­plient l’usage des nou­velles tech­no­lo­gies fai­sant quit­ter aux héros les années anté­rieures à l’an 2000. L’intrigue, d’ailleurs, s’appuie sur ces capa­ci­tés nou­velles offertes par des tech­no­lo­gies d’avant-garde. Ils pro­posent un dénoue­ment dra­ma­tique mais inté­res­sant fai­sant une belle place à une repré­sen­tante du sexe fémi­nin.

Le trai­te­ment gra­phique se par­tage entre Oli­vier Schwartz pour le des­sin et Alex Dou­cet pour la mise en cou­leurs. Le pre­mier assure le des­sin semi –réa­liste cher à l’école de Mar­ci­nelle. Il assure un cer­tain dyna­misme et n’écrase pas les courbes natu­relles des dames qui tra­versent le récit. La mise en page est variée jouant avec toutes les pos­si­bi­li­tés offertes. Alex Dou­cet retrouve les cou­leurs emblé­ma­tiques et signe un superbe travail.

Bien que cet album s’adresse au pre­mier lec­to­rat de Spi­rou, à savoir les enfants, les grands enfants trou­ve­ront matière à se réga­ler à suivre les vicis­si­tudes des héros.

serge per­raud

Sophie Guer­rive (scé­na­rio), Ben­ja­min Abi­tan (scé­na­rio), Oli­vier Schwartz (des­sin) & Alex Dou­cet (cou­leur), Les aven­tures de Spi­rou et Fan­ta­sio — t.56 : La mort de Spi­rou, Dupuis, août 2022, 64 p. — 11,90 €.