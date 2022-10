Christian Doumet, Segalen

Une aussi longue absence

Chris­tian Dou­met a dirigé l’éditions des œuvres de Vic­tor Sega­len en deux volumes dans la Pléiade en 2022.

Il offre ici sa vision intime de celui qui fut poussé vers “son extrême orient” au nom de “ce qui fait fleu­rir sur une vie ce sen­ti­ment de réclu­sion, cette insa­tis­fac­tion, cette impatience”.

D’où cette longue traque empa­thique qui ne cessa de s’activer pour repar­tir et peut-être se fuir pour don­ner à son vide inté­rieur la faim de ce qui ne peut se nom­mer et qui n’a donc pas de vocable sinon celui d’une aussi longue absence.

De Paris à la Chine, Dou­met ima­gine le man­geur d’opium aux prises de ses démons et de ses attentes.

Le texte est magni­fique et sug­gère un sen­ti­ment d’incomplétude et de répa­ra­tion qui anima un écri­vain qui, sou­dain, semble vivre sous notre regard par la prose de l’essayiste.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Dou­met, Sega­len, Arléa, Paris, 2022, 112 p. — 9,00 €.