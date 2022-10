Jerzy Skolimowski, EO

Asinus asi­num fricat

Le cinéaste polo­nais et iti­né­rant Jerzy Sko­li­mowski, avec EO (Prix du jury à Cannes), suit les tri­bu­la­tions d’un âne, de la Pologne à l’Italie.

Ins­piré d’Au hasard Bal­tha­zar — où l’âne por­tait sur lui tous les péchés du monde et qui — inno­cent — subis­sait un par­cours chris­tique. Néan­moins, le film n’a plus rien du rigo­risme à la Bres­son.

L’homme n’est plus au centre du monde dans ce qui devient un spec­tacle ciné­ma­to­gra­phique expé­ri­men­tal et un voyage quasi cos­mique.

L’âne au regard mélan­co­lique éva­lue tout ce qui est autour de lui de manière critique.

Avec Ewa Pias­kowska (cos­cé­na­riste et pro­duc­trice), Sko­li­mowski, trans­forme le sta­tut de l’animal. Il devient — nou­veau Socrate mutique - fas­ci­nant et stoïque, à tra­vers plu­sieurs épi­sodes vécus par des humains en sa pré­sence.

Il secoue les spec­ta­teurs dans une vision iro­nique et cruelle de l’être et d’un cer­tain néant.

L’âne Taco reste donc l’acteur prin­ci­pal du film. Il com­mente par son regard ce qu’il voit et res­sent, détruit tout dog­ma­tisme et cer­ti­tude, là où la cou­leur rouge garde une pré­sence majeure. Le point de vue est donné non seule­ment par cet ani­mal mais par d’autres, près d’un fleuve cra­moisi de sang.

Le tout sou­li­gné par une musique aussi brui­tiste que lyrique qui fait res­sen­tir l’esprit du film par sa résonnance.

jean-paul gavard-perret

EO

De : Jerzy Sko­li­mowski

Avec : San­dra Drzy­malska, Isa­belle Hup­pert, Lorenzo Zur­zolo

Genre : Drame

Durée : 1H29mn

Sor­tie : 19 octobre 2022 en salle

Synop­sis

Le monde est un lieu mys­té­rieux, sur­tout vu à tra­vers les yeux d’un ani­mal. Sur son che­min, EO, un âne gris aux yeux mélan­co­liques, ren­contre des gens bien et d’autres mau­vais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun ins­tant, il ne perd son innocence.