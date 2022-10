Décombres

Michel Crépu publie un livre qui, quoique se vou­lant sémillant, reste d’un ennui crasse.

Fai­sant défi­ler ses sou­ve­nirs de concert, d’écoute de disques, il évoque une énième mou­ture de sexe, drogue et Rock-n’Roll.

Sous pré­textes d’encenser ses idoles — les Rol­ling Stones en l’occurrence -, il pré­tend affir­mer la sub­stan­ti­fique moelle de leur essence.

Mais l’énergie poé­tique des Stones dont il se veut l’intercesseur devient sous ses mots d’une bana­lité confondante.

Mettre en face du groupe, ceux qu’il abo­mine, à savoir les Beatles — et plus par­ti­cu­liè­re­ment John Len­non réduit à l’emprise de Yoko Ono dont il n’a pas com­pris l’importance et le rôle — et Crosby, Stills and Nash n’y change rien. Dylan n’est pas mieux loti. Mais dans ce cas non sans rai­son vu ses éga­re­ments bibliques.

Le déchaî­ne­ment qu’a généré le groupe, Crépu s’en veut le chantre. Mais il est passé à côté en fai­sant crou­ler Mick Jag­ger et son groupe sous des anec­dotes sur­an­nées. L’auteur croit rendre plus beau l’icône sous pré­texte qu’il va ache­ter sa baguette de pain.

Mais cela reste de l’enfantillage et de l’ordre d’une image d’Epinal propre à chou­chou­ter le gogo.

C’est sans doute le livre le plus insi­pide sur les Stones. Il ne doit sa publi­ca­tion qu’à la posi­tion de l’auteur en tant qu’ordonnateur de la NRF — du moins ce qu’il en reste.

Mais l’éloge de la vitesse et des flammes sto­niennes bas­cule en un pro­pos de len­teur et de cendres. Crépu se vou­drait par­fois drôle, mais l’humour n’est pas sa qua­lité maîtresse.

jean-paul gavard-perret

Michel Crépu, Only rock & roll, Arlea, col­lec­tion La ren­contre, Paris, 2022, 152 p. — 16,00 €.