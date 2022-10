La vie est une fête (Jean-Christophe Meurisse & Les Chiens de Navarre)

Merci à la troupe de n’épargner per­sonne et de secouer le yucca pour récol­ter les fruits acides qui décollent la rate tel­le­ment on se fend la poire. Le décor valse autant que les scènes, tels des cha­pitres ryth­més par une maî­trise de l’espace. L ’air de rien, cha­cun en mesure occupe sa place avec brio. Par­fois san­gui­no­lente, par­fois d’ombre et de lumière, la mise en scène nous porte par effet de miroir habillé d’une poé­sie par reflets tou­jours soi­gnant l’image, y com­pris lors des actions crû­ment transposées.



Le public, secoué avant même que le spec­tacle ne com­mence, reprend son souffle entre deux scènes et reste tenu en haleine jusqu’au bout. Le spec­tacle est riche en mots, jeux et cou­leurs. Il dis­tri­bue une bonne claque à « ceux qui savent » et sou­haitent gou­ver­ner le monde ou ne serait-ce que leur voi­sin.

Les scé­nettes s’enfilent les unes à la suite des autres sans nous perdre mais bien au contraire en nous gar­dant bien accro­chés au fil rouge de la vie en mouvements.



Les impro­vi­sa­tions sur cane­vas, grâce à Jean-Christophe Meu­risse, le met­teur en scène, sont si fluides qu’elles nous embarquent sur un flot d’émotions maî­tri­sées. Le grand chef d’orchestre ne se tient jamais loin de la scène : il y par­ti­cipe même quelques fois. Il agit en révé­la­teurs des comé­diens en un vrai tra­vail d’orfèvre. Les comé­diens ins­pi­rés s’adaptent et enchaînent les tirades avec un natu­rel mas­quant l’immense tra­vail de l’ensemble de la troupe en amont.

La Vie est une fête nous fait tour­billon­ner. Elle nous donne envie de sau­ter sur le tour­ni­quet à toute vitesse, encore et encore ! Vite, retour­nons voir Les chiens de Navarre afin d’être sûrs de n’avoir rien raté !