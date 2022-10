Ballade des coeurs

Hanns Heinz Ewers (1871 — 1943, à 71 ans), est un écri­vain, réa­li­sa­teur et globe-trotter alle­mand. Auteur de nou­velles, romans et pièces de théâtre, il a éla­boré une lit­té­ra­ture du fan­tas­tique et de l’épouvante.

Ses récits, sou­vent macabres et éro­tiques, lui ont conféré une répu­ta­tion d’écrivain scan­da­leux.



En témoigne Les coeurs des rois. Cette nou­velle reprend la légende selon laquelle le peintre alsa­cien Mar­tin Dröl­ling, venu à Paris vers 1779, soit entré en pos­ses­sion en 1793, lors de la pro­fa­na­tion des tombes royales de Saint-Denis, de la cha­pelle Sainte-Anne du Val-de-Grâce et de l’église Saint-Louis des Jésuites de la rue Saint-Antoine, de quelques-uns des cœurs des rois de France, dans le but de les uti­li­ser comme coû­teuses sub­stances alors fort pri­sées des artistes, car per­met­tant d’obtenir un rendu des cou­leurs incom­pa­rable. Un des tableaux peints par Mar­tin Dröl­ling et usant du suc royal est visible au Louvre,

Cette édi­tion bilingue est superbe. Le texte est tra­duit de l’allemand et pré­senté par Vincent Wacken­heim avec les des­sins ori­gi­naux de l’artiste autri­chien Ste­fan Egge­ler et ceux inédits de de Denis Poup­pe­ville. Cette nou­velle est une perle de fan­tas­tique dans un style pré­cieux encore très empreint du fan­tas­tique hérité du XIXème siècle. La conscience vacille et le fan­tas­tique se cache dans tous les recoins de cette his­toire.

Et celui que la pos­té­rité a un peu vite oublié écri­vit là un texte pas­sion­nant qui enchante par la pureté un peu désuète de son style pré­cis et inci­sif. C’est de la belle lit­té­ra­ture empreinte de clas­si­cisme et il est par­fois bien néces­saire et agréable de se replon­ger dans l’univers de ce grand maître de l’étrange.

jean-paul gavard-perret

Hanns Heinz Ewers, Les cœurs des rois, Gra­vures de Ste­fan Egge­ler, des­sin de Denis Poup­pe­ville, édi­tions et trad. Vincent Waken­heim, L’Atelier contem­po­rain, Stras­bourg, 2022, 208 p — 25,00 €.