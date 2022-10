Eugène Durif, Au bord du théâtre

Le passé présent

Lire et décou­vrir la poé­sie d’Eugène Durif nous plonge dans sa langue, et ainsi dans sa per­sonne. L’on connaît davan­tage le Eugène Durif dra­ma­turge, qui nous livre une cer­taine rela­tion à la durée, durée mythique, durée humaine.

Et si l’on consi­dère que cette langue poé­tique fait un arrière-fond au tra­vail de l’écriture dra­ma­tique (Le théâtre c’est la poé­sie qui sort du livre pour des­cendre dans la rue, F. Gar­cia Lorca), on y res­sent sur­tout une ques­tion de temps, et en quelque sorte de lan­gage silen­cieux, sans gras, juste l’aubier de l’arbre dont le lec­teur de cette poé­sie se rend témoin.

Et puisque je parle de temps, j’ajouterais que l’idée — l’Idée selon Pla­ton, veut dire l’essence de la chose et non son image qui se pro­jette sur le fond de la fameuse caverne — tra­ver­sant tout le recueil — près 400 pages -, c’est le passé, celui qui hante et qui dévore. Pour moi, c’est la topo­lo­gie : passé ver­sus pré­sent, mythe ver­sus réa­lité, qui sont le plus évi­dents.

Nous sommes donc dans l’hinterland de la durée, dont l’axe cen­tral est le sou­ve­nir, la han­tise de la remé­mo­ra­tion. Sou­ve­nirs, sans doute, mais reve­nus à soi par le tra­vail du regret et de la fas­ci­na­tion. Ici, idéal et dou­leur s’abouchent.

De ce fait, c’est à ce para­doxe du temps (présence/absence) que nous invite le poète. Para­doxe du passé qui reste pré­sent dans le poème, et qui cepen­dant n’est plus, qui tourne autour de faits d’hier, du mal res­senti à l’excavation des choses anciennes. Le poème a cette tâche, celle de faire coexis­ter dans l’art de sa pro­so­die ce qui fut et ce qui appa­raît, sans doute dans la défor­ma­tion des années.

Quoi qu’il en soit, nous sommes bel et bien déchi­rés comme le poème nous y incite. Bles­sure qui tra­verse le chant des textes, où l’on res­sent ce qui reste vivant dans l’esprit, et ce qui est saisi, donc tou­jours avec la mor­sure du regret. Oui, ces sortes d’odes ont un ton élégiaque.

Le poème fait retour, revit avec un plai­sir mêlé d’angoisse, tente de signi­fier une réponse à quelque chose de dis­paru, en sai­sis­sant l’écho des choses. Mais avec peu de nar­cis­sisme, car cette figure du temps est uni­ver­selle, et sou­vent, moi aussi j’ai pu aimer le passé et son goût de liqueur triste ; je m’y suis donc reconnu, je me suis vu dans ce miroir.

Le rêve de l’amour dis­sipe les corps,

au matin par­fois il ne reste rien,

que l’on a cru ser­rer contre soi,

et qui n’était qu’ombre ou leurre.

ou

(Comme pour clore, retrouver

les traces et dans le même geste

les effa­cer à jamais).

ou

[…] Une main qui se serre

Si vite et ne se souvient

Que de la chair étreinte

De la peau et non plus

Des visages et des mots,

Nous reste cela, nous reste

Si peu, et les rideaux immobiles

À la fenêtre ouverte, et les linges

Qui battent au fil, ce ne fut

Après tout que cela, un regard

Jeté par la fenêtre et la fenêtre

S’était refer­mée ou ce qui est

Der­rière obs­curci à jamais.

Moments duc­tiles, déli­cats, miroi­te­ment légè­re­ment gazeux — comme la pré­sence de l’émotion -, éther, fumée des choses, et quand tout doit dis­pa­raître, le temps revient à lui-même et se recro­que­ville sur le pré­sent, infu­sant le sen­ti­ment de la durée dans un geste aérien. Sen­sua­lité de l’enfance, de l’adolescence, monde qui pré­fi­gure le goût sen­suel de la matu­rité, là l’essentiel du voyage tem­po­rel.

Et c’est avec une espèce de prin­cipe fémi­nin de la mémoire, mémoire intro­ver­tie, que nous touche le sen­ti­ment qui fait lien avec la res­sou­ve­nance. On aime le lien de la rela­tion amou­reuse, le lien avec les per­sonnes regret­tées, le lien avec des lieux oubliés, lien avec soi dans le trem­ble­ment intérieur.

Figures du passé, figures du rêve, figures de la mémoire, figures des jours et des nuits pré­exis­tants. De là, viennent ces sortes d’églogues ? ou sinon, cette adresse au temps, à ce qui fait la langue invi­sible des humeurs ? Tou­jours est-il que nous sommes recon­duits à nous-mêmes.

Ces presque 450 pages de poé­sie, s’émaillent de pièces de théâtre courtes, de textes de chan­sons, mais elles sont quand même lar­ge­ment conçues pour le poème. Vision assez triste de ce qui n’existe plus et que la lit­té­ra­ture auto­rise, cau­tionne. On y est comme en terre d’exil inté­rieur, là sur les bords du temps, dans la durée du temps et ses signes inap­pa­rents, un pays perdu comme se perd l’âge, les âges, degrés d’enfance et sa cha­leur sourde, pays d’enfance regretté, pages qui côtoient l’étrangeté, étran­geté des amours perdues.

À tra­vers la neige

muet de toute éternité

le sou­ve­nir d’un son désaccordé

nous vient.

Juste chute sur la terre,

seule en demeure

l’empreinte.

Autant dire le Rien.

ou

Comme sou­vent, c’est une his­toire de retour, dans un lieu perdu, qui nous a été aban­donné, dont il ne nous reste que des sen­sa­tions, des petits « blocs d’enfance » pour reprendre une expres­sion de Gilles Deleuze.



Nous fini­rons ici cette chro­nique avec cette cita­tion théorique.

lire notre entre­tien avec l’auteur

didier ayres

Eugène Durif, Au bord du théâtre, tome I, éd. La rumeur libre, 2014 — 23,00 €.