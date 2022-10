Cristian Mungiu, R.M.N

De par­tout

Près d’une forêt (de l’inconscient), la Rou­ma­nie est repré­sen­tée mais tout autant détour­née de son aspect d’avant-poste de la bar­ba­rie.

Le réa­li­sa­teur montre com­ment son peuple appa­rem­ment raciste ne l’est pas plus que les autres d’autant qu’il a dû tra­ver­ser les siècles en lut­tant contre des empires en cher­chant des moyens de survie.

Il suf­fit que la bou­lan­ge­rie indus­trielle locale embauche trois tra­vailleurs extra-européens pour que débordent et rejaillissent des vieux remugles irra­tion­nels sur les­quels pros­pèrent tou­jours et par­tout le popu­lisme et le natio­na­lisme.

Mun­giu nous donne à tra­vers ce récit un moyen de réflé­chir sur des situa­tions com­plexes qui parlent autant d’elles-mêmes que des autres — entre autres dans un plan fixe de plus d’un quart d’heure où des vil­la­geois débattent. Et ce, dans un uni­vers incer­tain qui ne fait qu’accroître la peur des autres. Le film parle de ce que sou­vent per­sonne n’aborde et qui rend au début du long métrage l’enfant d’un vil­lage mutique.

C’est donc à par­tir d’une image man­quante que tout com­mence, comme si “l’objet” d’angoisse res­tait impré­cis, impal­pable mais allait trou­ver des concré­ti­sa­tions que des adultes pro­jettent face à cet enfant qui va sor­tir d’une forme d’animalité pour et par l’échange entre rhé­to­rique et silence, là où dif­fé­rents pro­blèmes se super­posent et dont les solu­tions sont sou­vent antinomiques.

jean-paul gavard-perret

R.M.N

De Cris­tian Mun­giu

Avec Marin Gri­gore, Judith State, Macrina Bârlă­deanu

Genre : Drame

Durée : 2H05mn

Sor­tie : 19 octobre 2022

Synop­sis

Quelques jours avant Noël, Mat­thias est de retour dans son vil­lage natal, mul­tieth­nique, de Tran­syl­va­nie, après avoir quitté son emploi en Alle­magne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui gran­dit sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il sou­haite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s’impliquer davan­tage dans l’éducation du gar­çon qui est resté trop long­temps à la charge de sa mère, Ana, et veut l’aider à sur­pas­ser ses angoisses irra­tion­nelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recru­ter des employés étran­gers, la paix de la petite com­mu­nauté est trou­blée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frus­tra­tions, les conflits et les pas­sions refont sur­face, bri­sant le sem­blant de paix dans la communauté.