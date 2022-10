Stefano Gili, Pantelleria

No man’s land

Maître du noir et blanc, Ste­fano Gili choi­sit la cou­leur lorsqu’il ne s’agit pas d’embellir le réel mais d’accentuer la dureté d’espaces de tran­sit ou d’abandon, signe d’une époque non seule­ment sans grâce mais sans espoir.

Comme l’écrit le pho­to­graphe, “Lorsqu’on arrive à Pan­tel­le­ria, on est presque déso­rienté : la soli­tude, les bâti­ments en ruine, les routes imper­méables, inégales et au tracé incer­tain”. Il offre un tour de l’île là où tout roman­tisme est devenu exsangue.

Cela crée un sen­ti­ment de vide absolu comme si, en de tels pay­sages, les bar­rières elles-mêmes ne signi­fient plus rien tant les che­mins ne mènent désor­mais nulle part. Là où habi­tuel­le­ment le charme opère dans les pho­to­gra­phies de Gili, tout est conçu afin de sug­gé­rer qu’aux vies anté­rieures les pro­chaines qui leur suc­cèdent auront du mal à résister.

L’éra­di­ca­tion devient la marque d’une telle série. Elle refuse de “poé­ti­ser” un tel espace et opte pour une radi­ca­lité afin de sou­li­gner ce que devient une île jadis sym­bole de vie et d’espérance.

Désor­mais, il n’est pas jusqu’à l’immensité de la mer à ne pou­voir être encore admirée.

jean-paul gavard-perret

Ste­fano Gili, “Pan­tel­le­ria”, 2022, https://gili.photo/