Adieu la mélancolie (Luo Ying, Pascale Ferran / Roland Auzet)

L’his­toire en re-construction

Tout com­mence par une retrans­mis­sion sur grand écran du dia­logue que tiennent en cou­lisse les comé­diens fil­més. Ils dis­cutent des condi­tions de réa­li­sa­tion d’une pièce qui doit trai­ter de la Révo­lu­tion cultu­relle chi­noise (1966 — 1975). Brillante mise en abyme dans laquelle la troupe de jeunes acteurs, d’origine chi­noise, s’interroge sur la pos­si­bi­lité de racon­ter les évè­ne­ments tra­giques impul­sés par Mao Zedong et vécus par leurs aînés.

Sur le pla­teau, la pièce en voie d’élaboration suit alors le par­cours de Luo Ying, un ancien Garde rouge, devenu poète et homme d’affaire, qui relate, dans Le Gène du garde rouge – Sou­ve­nirs de la Révo­lu­tion cultu­relle, une his­toire per­son­nelle tout autant que nationale.

Les jeunes inter­prètes font mine de bran­dir le petit livre rouge qui ser­vit à jus­ti­fier les crimes, crient des slo­gans révo­lu­tion­naires et s’amusent à sin­ger les hautes figures du Parti com­mu­niste chi­nois. Cela s’opère sous la direc­tion du met­teur en scène fran­çais, un ancien maoïste. Il incarne le dis­cours tan­tôt admi­ra­tif, tan­tôt mora­li­sa­teur qu’a pu tenir l’Occident sur la Chine.

La langue fran­çaise et le chi­nois dia­loguent à part égale tan­dis que deux modèles de société se font face et se toisent. La répé­ti­tion de la pièce dégé­nère avec brio : s’impose l’image d’une société chi­noise contem­po­raine qui renonce à la liberté d’expression au pro­fit de valeurs maté­ria­listes et d’un capi­ta­lisme des­po­tique sou­tenu par la figure de Sid­ney Rit­ten­berg, pen­dant machia­vé­lique de Luo Ying, avec lequel s’instaurent des échanges.

Avec nuances, par­fois avec humour, Roland Auzet inter­roge ainsi notre rap­port à la mémoire et met en lumière la lour­deur de l’héritage qui repose sur toute une géné­ra­tion chi­noise, désor­mais atti­rée par un modèle de mon­dia­li­sa­tion à l’Occidental.

Mal­gré des tra­jec­toires nar­ra­tives par­fois confuses, la créa­tion de Roland Auzet ne perd pas en effi­ca­cité et en dyna­misme. Sa visée est claire : que le passé devienne his­toire et soit transmis.

clara cos­sutta

Adieu la mélancolie

d’après le texte de Luo Ying, adap­ta­tion de Pas­cale Ferran

concep­tion et mise en scène de Roland Auzet

© Chris­tophe Ray­naud de Lage

avec Yann Col­lette, Hayet Dar­wich, Jin Xuan Mao, Chun–Ting Lin, Thi­bault Vinçon, Angie Wang, Haoyang Wu, Yves Yan, Yilin Yang, Lucie Zhang, INA-ICH (Kim-Thuy Nguyen et Aurélien Clair) et un groupe de figurants

Adieu à la mélan­co­lie, d’après Le gène du garde rouge – Sou­ve­nirs de la révo­lu­tion cultu­relle de Luo Ying, concep­tion, mise en scène Roland Auzet, adap­ta­tion Pas­cale Fer­ran, direc­tion de pro­duc­tion Agathe Biou­lès ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Robert Lacombe ; assis­tant à la mise en scène Julien Avril ; musique Roland Auzet et Vic­tor Pavel ; scé­no­gra­phie Cédric Delorme-Bouchard ; lumières Ber­nard Revel ; son Julien Pit­tet ; vidéo Nico­las Comte, assisté d’Antonin Subi­leau et de Char­lotte Nivert ; cos­tumes Béné­dicte Etienne ; régie générale Séve­rine Combes et Patrick Le Jon­court ; chargée de pro­duc­tion Méla­nie Lézin ; régie lumière et accom­pa­gne­ment tech­nique Noé­mie Mancia.

Au Théâtre des Quar­tier d’Ivry - Manu­fac­ture des Œillets

1 place Pierre Gos­nat 94200 Ivry-sur-Seine 01 43 90 11 11

https://www.theatre-quartiers-ivry.com/saison/spectacle/adieu-la-melancolie.htm

du 30 sep­tembre au 8 octobre 2022, durée 2h15. La fabrique. Salle Adel Hakim.

Du mer­credi au ven­dredi à 20h, samedi à 18h, Dimanche 16h.

Tour­née

Du 19 au 21 oct. 2022 : Théâtre de La Croix-Rousse, Lyon (69).

Les 8 et 9 nov. 2022 : MC2 Gre­noble, Scène natio­nale (38).

Du 16 au 19 nov. 2022 : Théâtre Olym­pia, CDN de Tours (37).

Du 24 au 26 nov. 2022 : Théâtre de la Criée, CDN de Mar­seille (13).

Les 30 nov. et 1er déc. 2022 : Le Grand R, Scène natio­nale de La Roche-sur-Yon (85).

Les 7 et 8 déc. : Châteauvallon-Liberté, scène natio­nale de Tou­lon (83).