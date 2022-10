Philippe Lekeuche, L’épreuve

Tenir

Fruit “d’une vie et d’une lutte pour la lumière”, après L’éperdu et Une vie mélan­gée chez le même édi­teur, Phi­lippe Lekeuche conti­nue de “faire” (c’est le mot qu’il reven­dique) de la poé­sie avec ce nou­veau livre même si, avec le temps, l’auteur se méfie des mots et des métaphores.

Mais ce livre devient celui de la sagesse qui ne s’apprend qu’avec le temps et auquel les poèmes donnent toute leur force. Il s’agit ici de tenir et “semer” contre le men­songe et le temps.

La poé­sie reste donc une action. Son “chiffre” reste inconnu mais hante contre le silence et au nom de la beauté qui seule peut sau­ver le monde.

Certes, avan­cer dans la vie n’apprend pas tout mais deve­nir encore est tout ce qui (nous) reste. La poé­sie se doit donc de res­ter plus réel que la réa­lité et de lut­ter contre ce que la mort veut détruire.

Et qu’importe si “mes poèmes tiennent à un fil”, sur les jours des êtres et des choses : il faut croire, sinon sau­ver le monde, du moins aimer pour éco­per notre propre désastre.

La vraie sagesse com­mence par là.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Lekeuche, L’épreuve, L’Herbe qui tremble, Billière, 94 p. — 14,00 €.