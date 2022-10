Marie Octave Monod, Daniel Stern, comtesse d’Agoult

A l’aube du féminisme

“Les idéaux humains en pas­sant dans la réa­lité empruntent à ceux qui les mettent en oeuvre leurs imper­fec­tions et leurs fai­blesses” rap­pelle Marie Octave Monod pour signa­ler, dans ce qui est plus qu’une simple bio­gra­phie, que Marie d’Agoult en eut.

Elle ne fut pas une sainte mais une femme de pas­sion lit­té­raire, poli­tique et amou­reuse (elle eut avec Franz Liszt une liai­son des plus brûlantes).

Mais l’autrice de ce livre paru en 1937 et enfin repu­blié montre une fémi­niste à sa façon et comme Mme de Staël. Sachant tou­jours défendre ses idées, le coeur se tai­sant, l’esprit prit la direc­tion de sa vie dans un com­bat en pas­sant des idées ultra­roya­listes et catho­liques de sa jeu­nesse jusqu’à s’éprendre des idées libé­rales et même socialistes.

La prin­cesse d’Agoult, tout en tenant compte des expé­riences du passé, garda comme sa bio­graphe un regard sur l’avenir pour en dis­tin­guer ce qui pour­rait libé­rer les oppri­mées. Elle fut ainsi une proto-féministe consé­quente met­tant à mal une cer­taine idée des pou­voirs pour l’accession des femmes et des humi­liés à l’instruction et à la liberté.

Et, à sa manière, Marie Octave Monod pour­sui­vit cette lutte.

jean-paul gavard-perret

Marie Octave Monod, Daniel Stern, com­tesse d’Agoult, Des Femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2022, 320 p. — 18,00 €.