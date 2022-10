Pierre Skira, Les façons d’être du pastel

Trans­pa­rences et opacités

“C’est tel­le­ment étrange la pein­ture : plus on la pra­tique, mieux on la com­prend, c’est vrai­ment un art de vieux. J’ai mis des années à me déga­ger d’une forme d’immaturité, et j’ai l’impression que ce n’est que main­te­nant que j’entrevois ce qu’est la pein­ture.” écrit Pierre Skira.

Il trouve dans le pas­tel de quoi par­ache­ver sa recherche et effa­cer ses doutes parce qu’une telle tech­nique n’en est pas exempte et veut le gar­der, à l’image de tout ce qui entoure l’humain.

Pour lui, l’art sert non à répondre à des ques­tions mais à les poser dans ce qui y “tres­saille” selon le mot de Ber­nard Noël envoyé juste avant sa mort à l’artiste.

Existe dans ce mys­tère une ten­sion entre la forme et l’espace. Au sein de ses tableaux abs­traits, Pierre Skira appuie sur l’intensité des cou­leurs ou la dimi­nue en fonc­tion de divers rap­pro­che­ments et pour que cha­cun res­pire à sa guise.

Dans ce but, il faut lais­ser venir le tableau à soi. Il faut aussi l’écouter, le lais­ser vivre jusqu’à que se res­sente son équi­libre qui sur­prend : car rien n’est jamais acquis d’emblée eu sein d’une quête constante de la recherche d’un émerveillement.

jean-paul gavard-perret

Pierre Skira, Les façons d’être du pas­tel, L’atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2022, 128 p. — 25,00 €.