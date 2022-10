Sandrine Cohen, Rosine — Une criminelle ordinaire

Pour­quoi des gens, appa­rem­ment ordi­naires, passent à l’acte ?

Sandrine Cohen est scé­na­riste et réa­li­sa­trice de fic­tions et de docu­men­taires. Parce qu’elle s’intéresse aux faits divers, elle a réa­lisé, entre autres, trois docu­men­taires sur des homi­cides pas­sion­nels et fami­liaux. Elle s’est atta­chée alors aux méca­nismes du pas­sage à l’acte. Le pré­sent roman s’inspire de ces travaux.

Le 6 juin 2018, à Auber­vil­liers, Rosine donne le bain à ses deux filles, Manon et Chloé, de six et quatre ans. Mais ce soir, Nico­las, avec qui elle vit depuis quelques mois, vient de lui dire qu’il a besoin de réflé­chir avant de s’engager plus dura­ble­ment. Elle lui répond que ce n’est pas grave et noie ses deux filles dans la bai­gnoire.

À Fleury-Mérogis, Clé­lia veut enter dans la pri­son. Elle ful­mine car le gar­dien refuse au pré­texte qu’elle n’a pas d’autorisation. Pour­tant, il y a urgence car Damien, ce gamin de dix-huit ans, condamné à trente ans d’emprisonnement, va se sui­ci­der. Et, quand elle arrive, après moult dis­cus­sions, il s’est pendu.

Isaac, au palais de jus­tice, tente vai­ne­ment de joindre Clé­lia. Il sait que les ennuis recom­mencent car Damien Varennes va sor­tir de cel­lule. Mais il veut lui confier le dos­sier de Rosine Del­vaux, cette infan­ti­cide que tout le monde dépeint comme une mère aimante, amie admi­rable. Et Clé­lia, enquê­trice en per­son­na­lité, va se lan­cer dans une chasse pour com­prendre les rai­sons, les causes, les motifs d’un tel geste. Elle va entrer dans l’intimité de la famille…

La roman­cière va, avec son héroïne, vou­loir com­prendre les rai­sons d’un tel geste. Elle va cher­cher les outils néces­saires pour frac­tu­rer les obs­tacles et faire réap­pa­raitre ce que le cer­veau, le sub­cons­cient, l’inconscient ont voulu occul­ter, cacher, étouf­fer. Elle va fouiller, bous­cu­ler, mal­me­ner pour que le déclic se fasse, que res­sur­gissent ces trau­ma­tismes pro­fonds qui expliquent, sans excu­ser, ces gestes qui se per­pé­tuent de géné­ra­tion en génération.

Deux femmes hantent ce roman noir aty­pique. D’abord, Clé­lia Rivoire, au passé que l’on pressent rude, qui s’investit tota­le­ment, et le mot est faible, pour com­prendre les rai­sons de tels actes. Elle a un carac­tère entier. Elle est qua­si­ment ingé­rable, d’une pug­na­cité féroce. Agres­sive quand on lui résiste, elle évo­lue dans un uni­vers bien dif­fi­cile entre pri­sons et tri­bu­naux.

Puis Rosine Del­vaux, une mère-poule qui semble bien dans sa vie, dans son uni­vers fami­lial, pro­fes­sion­nel et qui devient un monstre comme elle se défi­nit après les noyades. Elle assume son geste, refuse toute assis­tance, tout avo­cat, dans une atti­tude de total abandon.

Elles sont entou­rées par un groupe de per­son­nages secon­daires aux pro­fils par­ti­cu­liè­re­ment soi­gnés. Ils par­ti­cipent avec des inves­tis­se­ments divers dans cette his­toire tels Isaac ce juge d’instruction pro­tec­teur de Clé­lia, Samuel Varda, l’inspecteur chargé de l’enquête. On trouve un juge d’instruction ambi­tieux, les gar­diens et la direc­trice de la pri­son, les parents de Rosine, sa mère décé­dée il y a peu de temps, son père figé dans une atti­tude hos­tile vis-à-vis de sa fille…

L’auteure décrit avec réa­lisme l’univers car­cé­ral, l’atmosphère, le bruit, les odeurs… Elle fait énu­mé­rer par une méde­cin légiste les dif­fé­rentes phases de la noyade.

Sandrine Cohen signe un roman noir, dur, âpre, qui bous­cule car la vérité est effroyable. Il reste long­temps pré­sent en mémoire tant il est d’une inten­sité peu habi­tuelle. En revanche, est-ce qu’une suite est envi­sa­gée pour dévoi­ler les tur­pi­tudes de Clélia ?

serge per­raud

San­drine Cohen, Rosine — Une cri­mi­nelle ordi­naire, J’Ai Lu n° 13 588, coll. “Poli­cier”, sep­tembre 2022, 288 p. – 7,60 €.