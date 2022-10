Fabienne Radi, Notre besoin de culotte est impossible à rassasier

Les micro­fic­tions de Fabienne Radi

Entre gra­vité et légè­reté, Fabienne Radi crée des ajus­te­ments intem­pes­tifs dans ses textes. C’est un pro­cédé d’embrouillaminis de diverses “choses” en des textes courts et micro­fic­tions qui filent néan­moins sans trem­bler dans des ana­lyses assez pré­cises comme le créa Lydia Davis tra­duc­trice de Flau­bert, Proust ou Beckett.

Un tra­vail de réduc­tion se pro­duit sous l’influence de la culture amé­ri­caine (lit­té­ra­ture et cinéma) en divers liens, à cause par exemple d’un titre ou d’une inter­view. De fil en aiguille, l’écriture avance sans sacra­lité mais dans une pra­tique du dire qui devient autant un hobby qu’une pas­sion là où sou­dain des portes impré­vues s’ouvrent.

Le lan­gage chez la Suis­sesse est tou­jours clair et plein d’humour en un mixage et mon­tage décom­plexés mais atten­tifs de la haute et de la basse culture et en fai­sant feu de tout bois entre essai et fic­tion. Et ce, en une ver­sion hel­vé­tique dans l’esprit de Maggy Nel­son et pour la trans­for­ma­tion de la lit­té­ra­ture, des images et des choses en inven­tant au besoin des dan­gers ou des farces.

Se retrouvent l’histoire des croo­ners, des pro­blèmes de radia­teurs, la fré­quen­ta­tion des morgues, la for­ma­tion des Alpes, la place des femmes conju­guant chant et bat­te­rie dans la pop music. Le tout pré­senté avec des repro­duc­tions d’oeuvres d’art évo­quées dans les textes, ainsi que des images trou­vées par l’auteure.

Celle-ci ne cesse de jouer du déri­soire et de l’incongru, de l’exercice volon­taire d’idioties à la Nova­rina et de la mélan­co­lie dans divers châ­teaux de cartes en équi­libre au bord des gouffres.

jean-paul gavard-perret

Fabienne Radi, Notre besoin de culotte est impos­sible à ras­sa­sier, édi­tion éta­blie par Sté­phane Fretz, art&fiction, Lau­sanne, 192 p. — 17,80 CHF.