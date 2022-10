Vous avez dit Nature ? (Revue Critique)

Tableau

Pour abor­der cet ensemble de textes exi­geants, qui vont de l’étude phi­lo­so­phique aux sciences dures, de l’art vers l’histoire de l’art, il faut cir­cu­ler, de bout en bout, dans cette publi­ca­tion riche de treize inter­ve­nants (dont deux entre­tiens).

Si je sou­ligne ici la mul­ti­pli­cité des contri­bu­tions, des approches et des sys­tèmes d’analyse, c’est que j’ai par­couru le der­nier numéro de Cri­tique, à l’aide de simples épi­thètes cou­vrant tour à tour l’ensemble des exa­mens de construc­tion et de décons­truc­tion, et cela avec faci­lité, en com­po­sant par des notes au crayon de papier ma propre approche.

Je m’explique. J’ai pensé un temps à réunir concep­tuel­le­ment les articles les uns après les autres, comme si ceux-ci for­maient une étoile. Mais il y avait une apo­rie : le carac­tère plu­ri­di­rec­tion­nel de la revue aurait été infruc­tueux, alors que l’ensemble de la revue forme un tout cohé­rent grâce à des articles se répon­dant. L’étoile aurait impli­qué que tous étaient sujets d’une figure imposée.

À la place de la méta­phore de l’étoile, m’est venue l’idée de la pein­ture, et d’un tableau par­ti­cu­lier, le Por­trait de Kahn­wei­ler de Picasso, pour son aspect de recherche d’un cubisme ana­ly­tique très nou­veau pour l’époque qui recoupe mieux mon sen­ti­ment à l’égard de la der­nière livrai­son de Cri­tique.

J’ai gardé ce tableau parce qu’il éla­bore une figure, une figu­ra­tion tout en l’aplanissant. On peut aussi s’intéresser aux phé­no­mènes des angles dans ce tableau.

J’ai pu au fur et à mesure de mes notes, arri­ver, abou­tir, décou­vrir, syn­thé­ti­ser la plu­ra­lité des expres­sions dont le point focal est la Nature, écrite ici avec une majus­cule. Car le tableau peint par Picasso finit par res­sem­bler au modèle et donne une idée plus vaste qu’un simple report pho­to­gra­phique et réa­liste d’un por­trait, dans la mesure où les angles, où chaque angle enri­chit à la fois le modelé et le débâti de l’image.

Je livre ici les mots que j’ai grif­fon­nés à l’aide de mon por­te­mine : la nature comme : pay­sage, comme matière bio­lo­gique, celle des espèces ani­males ou végé­tales, dans le prisme d’une créa­tion divine, créa­tion de l’univers stable des sciences dures, la nature étu­diée depuis l’histoire natu­relle, les sciences natu­relles, les aspects chi­miques ; sous le flam­beau poli­tique, celui du droit, côtoyant le sublime (l’idée Roman­tique notam­ment), l’art, les esthé­tiques (des jar­dins par exemple), de l’éthique, de l’histoire comme dis­ci­pline de sciences humaines, bien sûr par le tru­che­ment de la phi­lo­so­phie, en terme d’Apocalypse, de reli­gion, de lin­guis­tique, de l’astronomie (avec un écart vers Mars et les extraterrestres).

On me par­don­nera d’être géné­ral, mais ces épithètes-notions sont ce qui a sur­nagé de mes notes au crayon de bois.

Ce dont je suis cer­tain, c’est que la nature est d’abord et pour l’essentiel une affaire de lan­gage. Le sujet est si vaste d’ailleurs, que ce numéro de Cri­tique ne l’épuise pas, tant au niveau de ce qui est dit que de ce qui est lu. Donc, l’important se trans­met du cri­tique vers le lec­teur, avec assez de faci­lité du reste. Et ce qui per­siste, c’est la fresque ana­ly­tique de la Nature, laquelle prend des voies originales.

Le pay­sage bas­cule dans des his­toires natu­relles. L’art se lie au non-art, sans que l’un ne l’emporte sur l’autre. Cer­tains artistes actuels explorent ces croi­se­ments entre l’art et les sciences phy­siques, voire astro­phy­siques, dans leurs dimen­sions pro­pre­ment extra­ter­restres et poé­tiques, en ques­tion­nant par exemple la pos­si­bi­lité d’un cou­cher de soleil sur Mars, à par­tir d’images réa­li­sées par le robot rover de la Nasa. Ils recueillent à leur tour ce double héri­tage des esthé­tiques nomades et géo­lo­giques des pre­miers roman­tiques de l’art envi­ron­ne­men­tal des années 1960–1970.

ou

Voilà les cou­lées épaisses ou très fluides des irrup­tions vol­ca­niques. Voilà le déga­zage explo­sif du magma. Voilà des trem­ble­ments de terre, des tor­nades et des tem­pêtes. Voilà la fonte et le fra­cas des glaces, la mer déchaî­née, les raz-de-marée et tsu­na­mis, les glis­se­ments de ter­rain. Voilà des vagues de plus en plus hautes, de plus en plus écu­meuses. Voilà les vents vio­lents, les tor­rents de boue et de pierres, les rup­tures de digues, les inondations.

Ainsi, nous sommes au milieu de la célèbre grotte de Pla­ton, où les Idées sont la réa­lité pro­fonde et immuable des formes. Idées donc poly­va­lentes qui sai­sissent la forme nature. Pour résu­mer, ces contri­bu­tions nous offrent sur­tout une nature de la nature. Un état de la nature, comme le pré­ci­pité de la chi­mie organique.

En refer­mant la revue, il reste dif­fé­rentes intrigues, dif­fé­rents récits où la nature s’agrège, se foca­lise, se pré­ci­pite telle une sub­stance phy­sio­lo­gique, propre à habi­ter le concept de nature, grâce à des épithètes-notions — qui m’ont été très utiles. Bien sûr cette livrai­son de la revue Cri­tique n’achève pas son sujet.

Et c’est tant mieux car l’on garde pour le soi du lec­teur des formes variées d’angles, et aussi un peu de poé­sie (les constel­la­tions, la nature Roman­tique, les jar­dins, les films de Pele­chian, des friches, des paysages…).

didier ayres

Vous avez dit Nature ?, Revue Cri­tique, 903/904, éd. Minuit, août/septembre 2022 — 14,00 €.