Christian Dotremont, La reine des murs

Relève de l’amour

En 1941, débar­quant à Paris en 1941 pour rejoindre les sur­réa­listes, Chris­tian Dotre­mont n’a que dix-neuf ans. Il n’est pas encore le peintre célèbre pour ses logo­grammes, créa­teur de la revue Strates et fon­da­teur du mou­ve­ment Cobra mais il porte déjà en lui sa créa­tion.

Il ren­contre la poé­tesse Régine Rau­fast et de cette liai­son de près de deux ans reste une cor­res­pon­dance sul­fu­reuse. Les lettres à sa muse sont réunies ici. Et “sous le ver­nis de l’adolescent amou­reux gronde l’orage poé­tique et théo­rique du jeune artiste,” pré­cise Sté­phane Massonnet.

Pour preuve cet exemple : “Je vous aime : j’ai les clefs du fes­tin, du mys­tère, de l’invisible, des nuits. Rien au monde, rien au temps, rien ne peut faire désor­mais que ces trois mots deviennent seule­ment des mots. Je plante ce je-vous-aime comme la foudre se plante sur un arbre.” La foudre c’est autant lui qu’elle mais elle pos­sède un plus et d’ajouter : “vous êtes un arbre de foudre”.

Ce “grand feu noir” illu­mine son âme et, dans l’éloge roman­tique, il brûle en poèmes, réflexions et traits d’esprit. C’est dans cette mys­té­rieuse effer­ves­cence que se tracent les pré­mices de l’œuvre. Cette cor­res­pon­dance est pré­cé­dée ici du poème La reine des murs écrit en 1942 et dont les litho­gra­phies de Pierre Ale­chinsky, repro­duites ici, accom­pa­gne­ront la publi­ca­tion vingt ans plus tard à la Gale­rie de France.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Dotre­mont, La reine des murs, illus­tra­tions de Pierre Ale­chinsky, post­face de Sté­phane Mas­so­net, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2022, 80 p. — 15,00 €.