Les histoires de vie de Debora Stein — entretien avec l’artiste et auteure (Anatomie d’une larme)

Pour Debora Stein, même la mer est une amante. Et, pas­sant de l’art à la lit­té­ra­ture, la plas­ti­cienne réus­sit dans son pre­mier livre à noyer le regard du lecteur-voyeur en le glis­sant dans le cou­rant des sen­sua­li­tés. Son récit — en prin­cipe oni­rique ou presque — avance au sein de diverses méta­mor­phoses, autant sous la sur­face que dessus.



La visi­bi­lité est à l’état liquide au moment où l’image par immer­sion se tord et acquiert un carac­tère ludique, féé­rique et éro­tique. Le charme prend de nou­veaux arcs à tra­vers un par­cours ini­tia­tique où les éner­gies à la fois se concentrent et se dis­solvent.

Retrou­vant la parole, l’artiste vaga­bonde avec intel­li­gence et grâce (comme dans son entre­tien). Il arrive que les lieux eux-mêmes parlent pour elle mais comme hors ter­ri­toire, selon une élo­quence enjouée et ori­gi­nale. Le livre semble flot­ter en sou­le­vant le cœur et des véri­tés et visions, légères on non.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’odeur vir­tue­lel du café.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

En plein dedans.

A quoi avez-vous renoncé ?

A l’idée que je ne vais jamais vieillir.

D’où venez-vous ?

Je cherche toujours…

Qu’avez vous reçu en héri­tage ?

Mes migraines, mon mal du dos et la joie de vivre.

Un petit plai­sir quo­ti­dien ou non ?

Un mil­le­feuilles (le gâteau…) après le sport.

Com­ment êtes vous venue à vous lan­cer dans l’écriture ?

Dans le bibe­ron, ma mère est poète.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Les yeux de ma mère, mais c’était peut être mon père ? Va savoir.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Un livre qui m’a mar­qué en étant ado : “100 ans de soli­tude” de G. Marques à cause de la belle Rama­dis qui s’était envo­lée car trop pur.e si non, en étant enfant : “Bil­bie”, une his­toire d’une jeune fille rousse, bor­dé­lique et rebelle. un modèle.

Quelle musique écoutez-vous ?

Beau­coup de clas­sique, musique sacrée et le rap des années 2000–2010.

Quelle est le livre que vous aimez relire ?

“100 ans de soli­tudes” et “Bil­bie”. Et aussi “Croc-blanc” de J. London.

Quel film vous fait pleu­rer ?

La liste est trop longue !

Quand vous vous regar­dez dans un miroir, qui voyez –vous ?

Si je le savais… lisez Ana­to­mie d’une larme…

Quelle ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Cela dépend avec qui je suis.

Quelle sont les artiste et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

La liste est longue… Ari Deluca, Ste­fen­son, Toni Moris­son, David Gross­man, Esther Salts, Abou­la­fia etc etc. Peintres : Louise Bour­gois Choh­reh Fed­jeu, El-Greco, Goya, Wer­mer , Mura­kami, F. Khalo etc., etc…

Qu’aimeriez– vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Revoir ma grand-mère Bobby pour lui deman­der la recette de son gâteau aux pommes que je ne suis jamais arri­vée à faire a l’identique.

Que défendez-vous ?

Ma famille, mes amis mais sur­tout pas mon pays car je n’en n ai pas…

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : « L’amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas a quelqu’un qui n’en veut pas ? »

Je vais réfléchir.

Que pensez-vous de celle de W.Allen ; “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

C’est l’histoire de ma vie …

Pré­sen­ta­tion et entre­tien selon jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 16 octobre 2022.