Les Historiennes (Jeanne Balibar)

Durant trois heures qua­rante, Jeanne Bali­bar, seule en scène dans un décor mini­ma­liste, redonne vie à trois des­tins de femme ; celui de Vio­lette Nozière, jeune par­ri­cide des années 1930, de l’actrice et mili­tante fémi­niste Del­phine Sey­rig, proche de Duras et Varda, et celui de Pas­coa, une esclave bré­si­lienne du XVIIème siècle, condam­née par l’Inquisition de Lis­bonne pour biga­mie.

Trois vies rela­tées dans les ouvrages de trois his­to­riennes contem­po­raines, Emma­nuelle Loyer, Anne-Emmanuelle Demar­tini et Char­lotte de Castelnau-L’Estoile.

De la lec­ture jouée de ces enquêtes his­to­riques, com­po­sées d’archives judi­ciaires, témoi­gnages et récits, émergent trois por­traits de femmes en lutte avec cer­taines formes d’oppression. En leur lieu et temps res­pec­tif, les vies de Vio­lette Nozière, Del­phine Sey­rig et Pas­coa mettent en lumière des zones d’ombre de l’histoire : l’esclavage et l’évangélisation de la période colo­niale, le double tabou de l’inceste et du par­ri­cide dans la société fran­çaise, le com­bat fémi­niste des années 1970.

Un pro­jet ambi­tieux mais dont la per­for­mance reste inégale, à mesure que l’attention des spec­ta­teurs se perd. Si la voix de Jeanne Bali­bar donne corps aux textes, la pro­jec­tion d’extraits de films, le recourt au chant, les jeux d’ombres ne suf­fisent pas à redon­ner du rythme à une lec­ture sou­vent mono­corde.

Une pres­ta­tion qui manque de dyna­misme pour rendre hom­mage à ces des­ti­nées mouvementées.

clara cos­sutta



Les His­to­riennes

mise en scène et inter­pré­ta­tion Jeanne Balibar

textes Char­lotte de Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle Demar­tini, Emma­nuelle Loyer

