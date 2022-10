Ella & Pitr, Voyage en soi sauvage (exposition)

Déca­lages

Du sen­ti­ment des choses en basse conti­nue, les Sté­pha­nois Ella et Pitr ins­truisent des défi­gu­ra­tions bouf­fonnes, bur­lesques loin de la miè­vre­rie. Sur la plage des rosaires de l’enfance, les artistes font des retraites par­fai­te­ment athées et aussi désar­ti­cu­lées que laby­rin­thiques.

Filles ou gar­çons convoi­tés, phares bau­de­lai­riens ou de voi­ture, tout est bon dans ce qui tient d’un foo­ting pic­tu­ral et un pique-nique d’images qui se moquent des fronts idéo­lo­giques ou écologiques.

Ella & Pitr ignorent sciem­ment les recettes qui marchent et se situent là où l’on ne les attend pas. Cet état d’esprit s’applique autant à leurs œuvres de rue qu’à celles d’atelier. Leurs tra­vaux four­millent de trans­for­ma­tions, d’évolutions sur bien, des sup­ports : toile et papier, béton, bois, tiroir d’imprimerie verre cathé­drale.

Les per­son­nages des­si­nés sont agré­men­tés d’objets dis­pa­rates jusqu’à “plis et replis de soi”, série plus abs­traite où des piles de tis­sus mettent en lumière vête­ments, tex­tures, motifs détaillés, dont ils habillaient leurs personnages.

Le couple de Mélu­sine et son com­père offre une des­cente en soi par des pré­sences issues de leurs sou­ve­nirs ou de leur ima­gi­na­tion débor­dante ou de celle de leurs enfants. Entre com­plexité et naï­veté se dévoilent des situa­tions dans les­quelles cha­cun peut se retrou­ver entre ten­dresse ou exclu­sion dans un mélange de réa­lisme et de magie.

Il donne à l’œuvre un carac­tère fas­ci­nant mais dif­fi­ci­le­ment identifiable.

jean-paul gavard-perret

Ella & Pitr, Voyage en soi sau­vage, Gale­rie Le Feure et Roze, 164 Rue du Fau­bourg Saint-Honoré, 75008 Paris, octobre 2022.