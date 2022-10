Davide Conti, Peintures Modernes

Haute pho­to­gra­phie

Le par­cours artis­tique de Davide Conti a com­mencé par la pein­ture puis il a com­mencé à déve­lop­per une pas­sion pour le design gra­phique et a col­la­boré avec une mai­son comme concep­teur édi­to­rial.

Pour­tant, depuis l’enfance, et tout au long de son par­cours artis­tique, la pho­to­gra­phie a tou­jours été pré­sente. Elle est ensuite devenu eune par­tie impor­tante de sa car­rière pro­fes­sion­nelle et artistique.

Ses œuvres sont une conta­mi­na­tion constante entre la pein­ture, les arts figu­ra­tifs, le gra­phisme et la pho­to­gra­phie. C’est pour­quoi il nomme ces prises des “pein­tures modernes”.

Elles offrent en effet une véri­table illus­tra­tion du contem­po­rain, fil­trée à tra­vers un riche lexique de réfé­rences et de savoir-faire visuels et tech­niques qui vont de la pein­ture reli­gieuse clas­sique au bondage.

Le Bolo­gnais ins­tallé désor­mais à Misano Adria­tico crée un uni­vers ori­gi­nal par la reprise d’ ico­no­gra­phies et épi­sodes de l’histoire des images. Il se laisse ins­pi­rer par des scènes tirées des pein­tures tra­di­tion­nel­le­ment consi­dé­rées comme de la « haute pein­ture ».

Le tout pour créer une ima­ge­rie inédite du conte humain par ses réin­ter­pré­ta­tions où l’imaginaire et la tech­nique actionnent de sourdes manœuvres poétiques.

jean-paul gavard-perret

Davide Conti, Pein­tures Modernes, 2022, www.modernpaint.it