Collectif, Renverser ses yeux. Autour de l’arte povera 1960–1975 (exposition)

Obliques de l’Arte Povera

Pour la pre­mière fois, le Jeu de Paume et LE BAL, avec Trien­nale Milano. pré­sentent une expo­si­tion thé­ma­tique com­mune autour de l’utilisation des médias par les artistes ita­liens des années 1960 et du début des années 1970.

Axée autour du groupe de l’arte povera, l’exposition s’ouvre à divers com­pa­gnons de route du mou­ve­ment pour étu­dier la posi­tion des avant-gardes ita­liennes face à la pho­to­gra­phie et à l’image en mouvement.

Elle donne à voir la richesse d’une période où les artistes ita­liens se sont appro­priés le pou­voir nar­ra­tif de la pho­to­gra­phie, de la vidéo et du film. Tableaux miroirs de Miche­lan­gelo Pis­to­letto, grandes pho­to­gra­phies sur toile de Giu­lio Pao­lini et de Gio­vanni Anselmo, œuvres sur pho­to­co­pie d’Alighiero Boetti, pho­to­ma­tons de Franco Vac­cari, vidéos de per­for­mance de Luciano Giac­cari créent un pano­rama des expé­ri­men­ta­tions visuelles des avant-gardes ita­liennes de cette période.

L’arte povera en son parti pris radi­cal devient l’alternative la plus consé­quente au pop art et à l’art concep­tuel. Les médias se trans­forment en ins­tru­ments d’analyse, docu­ments, icônes. L’art ita­lien une nou­velle fois s’approprie tous les types de maté­riaux pour divers types de court-circuit.

S’est créé un nou­veau champ d’interrogations. L’art n’est plus affir­ma­tion mais prise de conscience. Si bien que les médias sont des objets visuels por­teurs de mémoire mais qui condi­tionnent la per­cep­tion de la tem­po­ra­lité et des lieux com­muns de notre société. Les docu­ments perdent leur simple fonc­tion de témoin, ils sont désor­mais des reliques accom­plis­sant le trans­fert “du docu­ment au monu­ment” (Foucault).

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Ren­ver­ser ses yeux, Autour de l’Arte Povera 1960–1975, Jeu de Paume et LE BAL, Paris, du 11 octobre 2022 au 29 jan­vier 2023.