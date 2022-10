Debora Stein, Anatomie d’une larme

Toute la sen­sua­lité du monde

Pour Debo­rah Stein, même la mer est une amante. Et la plas­ti­cienne réus­sit dans son pre­mier livre à noyer le regard du lecteur-voyeur en le pliant dans le cou­rant des sen­sua­li­tés à mesure que son récit oni­rique avance au sein de diverses méta­mor­phoses.

La figu­ra­tion est autant sous la sur­face que des­sus. La visi­bi­lité est à l’état liquide au moment où l’image par immer­sion se tord et prend un carac­tère ludique et féé­rique et éro­tique : le charme prend de nou­veaux arcs à tra­vers un par­cours ini­tia­tique où les éner­gies à la fois se concentrent et se dissolvent.

L’auteure a beau faire : les sen­sa­tions remontent et d’une cer­taine manière effacent la pen­sée par immer­sion dans une voix de mémoire enva­hie par diverses vues et visions. D’où cette suite de voyages, de dépla­ce­ments en cadrages ser­rés ou déca­lés. L’artiste écri­vaine crée presque natu­rel­le­ment une scé­no­gra­phie éro­tique sub­tile en un tel mou­ve­ment.

Connais­sant — et pour cause — les femmes de l’intérieur, Debora Stein donne de leur sexua­lité une image dif­fé­rente de celle qu’attendent les hommes comme de ce que pro­posent les artistes mâles. La femme n’est plus oiseau mais pois­son qui trans­forme les larmes en mer. Il ne s’agit pas d’y gémir mais d’y vivre en un limon fer­tile dans les écla­bous­sures de lumière.

jean-paul gavard-perret

Debora Stein, Ana­to­mie d’une larme, Edi­tions Douro, Paris, 2022, 110 p. — 18,00 €.