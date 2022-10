Jacqueline Merville, La vie bonne et d’autres vies

Les mises en abyme de Jac­que­line Merville

Jacque­line Mer­ville pro­pose un livre puzzle où la nar­ra­trice tente de gar­der contact avec une amie res­tée au pays d’où elle revient (l’Inde) avant que cette sorte d’entretien soit trou­blé ou dou­blé par la pré­sence chez la pre­mière d’un miroir où d’étranges figures se mettent en mou­ve­ment.

En une série de mises en abyme et dans une évo­ca­tion où se mêlent l’échange de lettres entre les deux amies et l’histoire de la nar­ra­trice, tout s’imbrique en divers nœuds de dif­fé­rents et espaces là où la nar­ra­trice pro­pose d’énigmatiques remon­tées au flux incer­tain autour de sa chambre.

Une telle fic­tion devient l’obsession d’une han­tise de l’entrave dont la nar­ra­trice tente de se libé­rer pour vivre. Der­rière la liga­ture entre les deux femmes, existe tou­jours ce que la pres­sion du lien fait sur­gir. Le corps et sa psy­ché tentent de répa­rer le trauma infligé au fémi­nin et de s’en sépa­rer.

Il n’en demeure pas moins qu’en cette suite — telle qu’elle est repré­sen­tée en mul­tiples varia­tions tra­giques ou déri­soires — bien des choses demeurent ambi­guës et inépuisables.

Les femmes, vic­times ou aban­don­nées, semblent vouées à voir sans savoir, ou savoir sans voir. Mais tour­ner autour d’elles et entrer dans ce qu’elles (se) disent per­met de dis­cer­ner ce qui leur a échappé avant que se pro­duise une sorte rési­lience après diverses scènes (entre autres de viol) ou en pas­sant à tra­vers le miroir jusqu’à ce que des reve­nants finissent par se taire.

jean-paul gavard-perret

Jac­que­line Mer­ville, La vie bonne et d’autres vies, Edi­tions des Femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, octobre 2022, 160 p. — 15,00 €.