Gérard Macé, Vies antérieures suivi de Les trois coffrets

“Le secret qui fait écrire”

Par glis­se­ments, Gérard Macé entraine le dis­cours vers une convul­sion. Elle pousse en un (pro­fi­table) désar­roi.

Le tout “grâce à un nom de femme aussi mys­té­rieux que les lettres effa­cées d’un alpha­bet ancien” et dans deux textes qui consti­tuent un auto­por­trait “à tra­vers mille vies”.



Le second — “Les trois cof­frets” — est le plus intime. S’y suit l’histoire d’une jeune femme morte à Rome mais qui pour­suit l’auteur au-delà du som­meil des sens sou­dain réani­més par l’amour si bien que “l’amoureuse se confond-elle avec la fée (…) qui s’arrange pour par­ler la der­nière et dont la parole, à défaut de conju­rer le mau­vais sort, le rend moins définitif”

Il y a du Blan­chot en une telle approche là où le texte oblige à vivre sans vérité. Les mots — quoique “témoins inas­ser­men­tables” (Beckett) — se mettent “en repons” pour faire fonc­tion­ner le réel autre­ment.

Ainsi, entre les exis­tences de per­son­nages incon­nus (vitrier de Bau­de­laire, maître déçu de Lacan, Henri Michaux fan­to­mal, Clé­lia Mar­chi qui écri­vait sa vie sur un lin­ceul, etc.) et l’égérie dis­pa­rue du second texte, le désir reste en fron­tière de ce qu’il est mais le vivifie.

Demeure dans la pénombre la volupté qui fait la folie de l’œuvre. S’y repère un état éva­nes­cent. Le texte n’est plus la tra­duc­tion d’un dis­cours de clô­ture même si s’y res­pire l’abîme.

Sa per­fec­tion est un toast à l’univers pensé mais indicible.

jean-paul gavard-perret

Gérard Macé, Vies anté­rieures suivi de Les trois cof­frets, Gal­li­mard, collec­tion L’Imaginaire, 20 octobre 2022, 176 p. — 10,50 €.