Bustes, boîtes, globes, animaux de Véronique Dominici Devesa — entretien avec l’artiste

Céra­miste et plas­ti­cienne, Véro­nique Domi­nici Devesa crée un monde oni­rique, drôle, nos­tal­giques (cf. sa série “Edith”) et par­fois éro­tique pour nous plon­ger au plus pro­fond de la chair et dans les cimes du vivre en par­faite liberté (même lorsque ses pièces sont enchâs­sées) comme l’artiste dis­crète l’est.

Elle ose par­fois mettre son propre corps en jeu. Face à tous les loups assoif­fés les uns des autres, elle crée sa propre route où la céra­mique devient le corps de lan­gage plas­tique et celui des êtres. Il ne s’agit jamais de s’en défaire car, pour elle, l’avenir ne res­semble pas au vide. C’est pour­quoi son uni­vers est peu­plé. Il abreuve la vie de poé­sie des figures d’où peut venir le salut.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’envie d’aller à l’atelier , d’y des­si­ner de nou­veaux pro­jets , de prendre le temps de rêver, d’allumer une bou­gie ‚d’écouter du clas­sique, de prendre un café…

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Mon rêve était de deve­nir artiste peintre …eh bien je suis deve­nue artiste sculp­trice mais peintre sur céra­mique…

De rêver dans un cha­let au bord d’un lac et cette année je l’ai réalisé …

A quoi avez-vous renoncé ?

Aux voyages et à une vie aisée.

D’où venez-vous ?

Je suis née en France à Avignon

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

L’envie de créer.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Un bon café, une lecture.

Com­ment définiriez-vous vos por­traits mode­lés ?

De sin­gu­liers , d’oniriques …

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

La toute pre­mière … je ne m’en sou­viens pas mais une image qui me suit, c’est une photo noir et blanc d’une vue de Man­hat­tan avec au pre­mier plan, l’empire State buil­ding… (Je ne suis jamais allée à New-York).

Et votre pre­mière lec­ture ?

Enfant : Les contes russes … je crois. Ado beau­coup, le “Jour­nal d’Anne Franck” … Adulte, ” Le por­trait de Dorian Gray ” d’Oscar Wilde. Dif­fi­cile car nombreux…

Quelles musiques écoutez-vous ?

Du clas­sique , du Blues…

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Le châ­teau de ma mère” de Pagnol , “Les contem­pla­tions” de Vic­tor Hugo … En réflé­chis­sant j’en ai plu­sieurs… L’année Oscar Milosz.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Beau­coup. Spon­ta­né­ment, je répon­drais “Le choix de Sophie” …

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Aujourd’hui une vieille chouette.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Au président.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Venise, Pompéi …

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Les écrivains..O Milosz, Vic­tor Hugo, J Giono , Jean-Henri Fabre , Mar­cel Pagnol…Difficile car il y en a beau­coup. Des artistes peintres sculp­teurs pho­to­graphes chan­teurs : Frida Kahlo, Magritte… Niki de st phalle , Louise Bour­geois, Sabrina Gruss , Odette Picaud … Sebas­tiao Sal­gado et beau­coup d’autres dont j’ai oublié les noms …dont un de 1920.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une œuvre d’art ou objet réa­lisé à la main.

Que défendez-vous ?

La nature.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

– ?

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Je suis d’accord…

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Où se situe mon ate­lier? Mon ate­lier est au 43 rue des tein­tu­riers à Avignon.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 12 octobre 2022.