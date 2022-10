Jaouen Salaün, Elecboy — t.03 : “La Data Croix”

Avec l’avènement du transhumanisme…

Avec ce troi­sième tome de cette saga futu­riste, dans ce monde déser­tique où rien ne pousse, l’auteur livre quelques révé­la­tions quant au passé de l’humanité. Mais, fait-il preuve de voyance en pro­po­sant ce que sera la pla­nète dans quelques temps ou est-ce son ima­gi­na­tion fer­tile qui envi­sage quelques cata­clysmes géants ?

Il met en paral­lèle, deux uni­vers, l’un où la science triom­phante a per­mis de réa­li­ser presque le plus vieux rêve de l’homme, à savoir vaincre la mort, accé­der à l’immortalité, l’autre où le retour aux gestes pri­mi­tifs est la norme. Il reprend cette pro­pen­sion de l’ être humain de tou­jours avoir le pou­voir sur d’autres, les faire obéir. On retrouve aussi cette volonté de tou­jours réin­ven­ter une reli­gion, porte ouverte à tous les excès.

Lorsque ses amis, ou ceux qui gra­vitent dans son entou­rage, découvrent que sous la peau déchi­rée du visage de Joshua se trouve une machine, ils le rejettent et ceux du Red­salt se débar­rassent de son corps. Il reprend conscience près d’une femme mas­quée, vêtue d’une ample robe. Elle se pré­sente comme la Grande Ordon­na­trice. Elle est celle qu’il atten­dait et ensemble, ils vont faire de grandes choses.

À Red­salt Canyon, Syl­vio est furieux de la fuite de Vit­to­rio et de sa fille. Ne les trou­vant pas, il déduit qu’ils sont chez les Pui­seurs. Or, péné­trer sur leur ter­ri­toire équi­vaut à une décla­ra­tion de guerre. Mais ce sont les Pui­seurs qui veulent, avec l’aide de Vit­to­rio, recou­vrer leur liberté.

Lorsque Ed veut essayer de se ser­vir de la machine construite par Joshua, il déclenche une catas­trophe et révèle la cachette de Vit­to­rio et de sa fille. La Grande Ordon­na­trice révèle la Data Croix, là où est sto­cké le savoir, le seul ves­tige tech­no­lo­gique qui contient les images de l’Ancien Monde. Et Joshua plonge dans le passé, découvre le transhumanisme…

Le gra­phisme est impres­sion­nant. Le des­sin réa­liste per­met des planches ouvertes sur des uni­vers dif­fé­rents. La défi­ni­tion des pro­ta­go­nistes per­met une recon­nais­sance facile au cours de toute l’histoire. Les décors, tra­vaillés, inven­tifs, ren­forcent l’atmosphère.

Ce nou­veau volet de cette très attrayante saga post-apocalyptique apporte ne nom­breuses réponses mais laisse en sus­pens de belles inter­ro­ga­tions sur le deve­nir des prin­ci­paux personnages.

serge per­raud

Jaouen Salaün, Elec­boy — t.03 : La Data Croix, Dar­gaud, août 2022, 64 p. — 15,00 €.