Grégory Rateau : gagner son âme — entretien avec l’auteur (Conspiration du réel)

Proche des grands dépres­sifs de la lit­té­ra­ture et du cinéma, Gré­gory Rateau refuse néan­moins tout état de déré­lic­tion. Son œuvre se veut un com­bat pour la dignité des per­dants. Face à ce qui plonge dans l’abîme de la chair, il fait de la poé­sie une arme vers le haut.

Tou­jours en par­tance, il met le cap sur l’espérance en dépit de ce qui harasse ou tue. Au nom de “tous ceux qui tombent” (Beckett), ses vers deviennent une féroce den­telle. Elle vogue vers le large pour rejoindre l’île des autres qui font défaut et le ramène tou­jours à sa ban­lieue première.

Gré­gory Rateau, Conspi­ra­tion du réel, Pré­face de Cathe­rine Duti­gny, Edi­tions Uni­cité, Paris, 2022, 78 p. — 12,00 €.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’envie d’en découdre de nou­veau avec moi et avec le monde et de le faire par le seul moyen que j’ai encore à ma dis­po­si­tion : celui de créer, de par­ta­ger, de questionner…

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

J’essaie de les vivre au quo­ti­dien. Voilà pour­quoi je ne com­prends pas les envieux, les jaloux, ceux qui se donnent des excuses pour les avoir reniés. Il est en notre pou­voir de choi­sir la voie que l’on sou­haite emprun­ter et de tout faire pour y par­ve­nir. Cela implique aussi de che­mi­ner en ayant des valeurs solides et de s’y tenir, de res­ter digne quand tout autour de nous invite à la bas­sesse, de se remettre en ques­tion le plus pos­sible plu­tôt que de sans cesse dési­gner son voisin.

A quoi avez-vous renoncé ?

A faire plai­sir aux autres, à vivre la vie que l’on sou­hai­tait pour moi. Je n’ai pas cette générosité-là.

D’où venez-vous ?

De Clichy-sous-bois, dans la ban­lieue pari­sienne. Un endroit qui en soi peut me défi­nir. C’est très for­ma­teur de gran­dir dans cet envi­ron­ne­ment, la vio­lence rend lucide très tôt mais j’ai réussi à gar­der une cer­taine forme de naï­veté. Les tyrans ne m’ont pas tout pris, ma famille était là pour m’épauler même si elle ne pou­vait pas tout comprendre.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

De la volonté, le désir d’aller au bout de mes ambi­tions même si cela doit m’en coûter.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

C’est un peu le pro­blème, je ne me fais pas assez plai­sir mais j’y travaille.

Com­ment définiriez-vous votre poé­tique ?

Dif­fi­cile car je pense que seuls les lec­teurs pour­ront la défi­nir, ou pas d’ailleurs mais je pré­fère qu’ils la res­sentent. Je cherche une cer­taine forme « de vérité », je ne cherche pas à faire rêver les gens mais à les faire réagir. Je lis énor­mé­ment de poé­sie mais très vite j’ai com­pris où je vou­lais aller. Je me suis beau­coup déplacé dans ma vie en empor­tant mes frères d’arme avec moi : Pre­vel, Dau­mal, Lar­baud, Rodanski, Cen­drars, Rim­baud, Fon­dane, Die­trich et beau­coup d’autres… ce sont eux qui, les pre­miers, m’ont mon­tré le che­min à suivre.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Pour être sin­cère, je ne m’en sou­viens plus mais j’ai tou­jours été bou­le­versé par la nature. Mon petit jar­din était l’Amazonie quand j’étais gamin, tout un monde y était concen­tré. Pas de poé­sie sans ce pre­mier regard posé sur les êtres et les choses. J’ai voyagé pour retrou­ver ce sen­ti­ment gri­sant des pre­mières perceptions.

Et votre pre­mière lec­ture ?

“Bel-ami” de Mau­pas­sant (tou­jours au pro­gramme du bac d’ailleurs) a été mon pre­mier choc de lec­teur. Cet arri­viste renon­çait à l’amour pour vivre son désir de gran­deur. Je me suis juré de tou­jours pri­vi­lé­gier l’amour en me répé­tant cette phrase de la Bible : « A quoi sert à un homme de gagner le monde s’il perd son âme ? »

Quelles musiques écoutez-vous ?

Du jazz beau­coup de jazz pour mieux vivre et aussi pour écrire et de la musique clas­sique, je n’écoute presque rien d’autre. Je ne suis pas un snob, sim­ple­ment je ne me force jamais en rien sur­tout en ce qui concerne mon rap­port à la culture. Je ne me laisse jamais influen­cer par les autres mais je reste ouvert à la décou­verte. On ren­contre les œuvres au moment opportun.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Mar­tin Eden” de Jack Lon­don, je le relis presque tous les ans, Mar­tin c’est moi (rire) ! et je relis une page du “Livre de l’Intranquillité” de Pes­soa abso­lu­ment tous les soirs avant de me coucher.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Beau­coup mais “Le feu-follet” de Louis Malle me brûle à chaque fois, je tremble lit­té­ra­le­ment en voyant s’enfoncer dans la dépres­sion le per­son­nage d’Alain. L’identification est totale. C’est terrible.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Quelqu’un d’autre qui m’observe.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A Dieu car je suis presque cer­tain que ma lettre res­te­rait sans réponse.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Le tou­risme de masse a tout cham­boulé. Il est presque impos­sible de s’approprier un lieu, c’est pour moi la condi­tion pour le sacra­li­ser. J’entretiens un rap­port d’amour-haine avec la ville de Buca­rest où je vis depuis 7 ans, la ville mal aimée par excel­lence, celle que je mérite sans doute dans le fond.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Panait Istrati, cet écri­vain rou­main qui cher­chait son uni­ver­sité sur les routes et dans la fra­ter­nité. Pour la poé­sie, je me sens très proche de Pre­vel, son déses­poir me parle, son inca­pa­cité à trou­ver l’ami, le frère, le père.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Il vient de pas­ser. J’ai reçu des livres, un voyage à Rome de ma moi­tié et je confesse aussi une petite pas­sion pour les cha­peaux Pork­pie (rire), emblème du jazz que je m’offre moi-même de temps en temps.

Que défendez-vous ?

Ma liberté, mon indé­pen­dance et ceux qui se font lyn­cher col­lec­ti­ve­ment par la meute, j’ai trop souf­fert de ça étant gamin pour fer­mer les yeux.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Le don de soi, don­ner sans comp­ter, sans pos­sé­der et sans rien attendre en retour.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

J’adore Woody Allen, cela me fait pen­ser à sa phrase : « Je serais heu­reux si j’étais heu­reux ». Il décor­tique tou­jours les contra­dic­tions de ses per­son­nages, on sent l’artiste en ana­lyse. Ici, c’est symp­to­ma­tique du monde dans lequel on vit, répondre sans attendre la ques­tion, sans véri­ta­ble­ment échan­ger, sans inter­agir, sim­ple­ment s’affirmer mais je peux me tromper.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Si j’étais heu­reux ? Mais je repon­drai sans doute par la phrase de Woody Allen pour évi­ter de vous répondre vrai­ment ou tout sim­ple­ment pour évi­ter de me poser la ques­tion (rire).

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­lisé par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 11 octobre 2022