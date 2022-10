Collectif Action Hybride, Exposition Carcasses

Opera, opé­ra­tions, ouvertures

Face aux agres­sions conti­nues d’une société consti­tuée en spec­tacle média­tique qui nie la liberté d’expression, les artistes membres du col­lec­tif action Hybride sont réso­lu­ment enga­gés dans la thé­ma­tique du corps.

A tra­vers les diverses formes d’expressions plas­tiques (per­for­mance, pho­to­gra­phie, pein­ture, ins­tal­la­tion, vidéo, des­sin, écri­ture) sont inter­ro­gées l’identité, l’avenir de l’être, sa trans­for­ma­tion jusqu’à “un corps « autre », un après-corps, un corps post-humain.”

Action hybride voit dans la nudité un dis­po­si­tif de résis­tance. Mais, avec “Car­casses”, le col­lec­tif va plus loin et pousse la pers­pec­tive jusqu’à l’ossature, “le solide du vivant et de la mort.” Le corps-matière mis à nu dans son extrême dénue­ment.

S’investissent ici le ter­rain du corps-mémoire, la trans­for­ma­tion vers le struc­tu­ral, à par­tir duquel toute construc­tion est à nou­veau possible.

Les femmes du col­lec­tif sont au pre­mier rang de cette expo­si­tion impres­sion­nante. Citons entre autres Vanda Spen­gler, Marie Clark, Louise Dumont. Elles sont accom­pa­gnées d’invités comme Pole Ka ou Eli­za­beth Prou­vost.

C’est l’occasion de faire voler des pen­sées sar­celles en de téné­breux bal­lets. Existe donc là au sens pre­mier un opéra : enten­dons ouver­ture. A voir absolument.

jean-paul gavard-perret

Expo­si­tion Car­casses, Le100 ECS, 100, rue de Cha­ren­ton 75012 Paris, du 8 sep­tembre au 29 octobre 2022.