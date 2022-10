Mario Carnicelli, lauréat du premier Prix Viviane Esders

Créé en 2022, le Prix Viviane Esders honore l’œuvre d’un ou d’une pho­to­graphe européen(e) professionnel(le) de plus de soixante ans, indépendant(e) et encore en acti­vité. Il met en valeur le regard et l’itinéraire d’une vie, celle de pho­to­graphes, ces auteurs dont le médium a inlas­sa­ble­ment animé le par­cours de Viviane Esders.

Cette année, le pho­to­graphe ita­lien Mario Car­ni­celli né à Atri a reçu ce prix pour son tra­vail. Dès son enfance, il aimait pho­to­gra­phier l’homme, com­pris comme l’humanité. Et avec le temps, il s’est rendu compte que, très sou­vent, il pou­vait trou­ver les sujets les plus inté­res­sants au milieu des ras­sem­ble­ments, des mani­fes­ta­tions poli­tiques, des grèves ouvrières.

Dans cette recherche et plus tard, il fit une expo­si­tion à Milan, dont le titre était “Psy­cho­lo­gie de la foule” et cela en dit long sur la signi­fi­ca­tion de ses pho­to­gra­phies. Ensuite, il y a eu les funé­railles de Togliatti et les images connexes, qui ont éga­le­ment fait l’objet d’expositions ulté­rieures dans diverses régions d’Italie.

Grâce à un concours orga­nisé par Fer­ra­nia, il gagna un séjour aux États-Unis et fut fas­ciné par l’horizon des gratte-ciel pro­je­tés dans le ciel noc­turne vu de l’avion dans lequel il voya­gea. Quelque chose d’incroyable par rap­port à nos pay­sages urbains a surgi et les images de la vie quo­ti­dienne amé­ri­caine ont com­mencé à lui don­ner les idées pour faire une très longue série de cli­chés.

Ses pho­to­gra­phies prises dans les années 60 demeurent très actuelles dans sa façon de mon­trer l’humain. Sa dou­leur et son désar­roi se peignent sur les visages. Le choix d’utiliser prin­ci­pa­le­ment le noir et blanc convient à l’expressivité des visages . En les pho­to­gra­phiant en des situa­tions fami­lières, Car­ni­celli s’est rendu davan­tage compte à quel point le monde entier est fina­le­ment tou­jours le même.

