Christian Bobin, Le muguet rouge

Avec le temps

Dans ce nou­veau texte, Chris­tian Bobin est beau­coup moins déco­ra­teur qu’il ne le fut jadis.

Ici, une nar­ra­tion se déve­loppe : “L’homme tient une auberge au bord d’un lac. J’y mange une ome­lette, bois un vin de paille. Quand je lui parle des fleurs, mon hôte me conduit au-dessus d’un pré en pente : des dizaines de muguets rouges fraî­che­ment pous­sés s’apprêtent à incen­dier la plaine.” et sou­dain — au nom de liens fami­liaux jusque-là cachés et dis­pa­rates — une his­toire se déve­loppe, tout en demi-teintes — pour que le rouge des muguets ait encore plus d’éclats.

Le trait n’est jamais forcé mais néan­moins rien ne bas­cule dans le mièvre où par­fois l’auteur était sur le point de tom­ber. C’est ici une manière de quit­ter les ténèbres de notre temps pour qu’en une telle incar­tade tem­po­relle il retrouve des cou­leurs.

Il ne s’agit donc pas de reve­nir du passé, d’enlever une brique au mur du temps mais de mon­trer l’ouverture qu’il génère en un sou­rire léger.

Souvenons-nous d’ailleurs de ce que Bobin écri­vait il y a quelques années : “Le sou­rire est la seule preuve de notre pas­sage sur Terre”.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Bobin, Le muguet rouge, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2022, 88 p. — 12,50 €.