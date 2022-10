Marcel Proust, Lettres à Horace Finaly

Henri ou com­ment s’en débarrasser

La cor­res­pon­dance de Proust est très abon­dante et la plu­part a déjà été publiée. Mais elle s’enrichit désor­mais de seize lettres incon­nues de Proust à son ami d’enfance, le grand ban­quier Horace Finaly. Elles datent de la fin de la vie de Proust, à un moment où se res­serrent les liens qui s’étaient un peu distendus.

Marcel et Horace se reportent sou­vent en sou­ve­nir à la période où s’est nouée cette ami­tié, au lycée Concor­det. Parmi les pho­to­gra­phies jointes à cet ouvrage et où l’on constate la proxi­mité entre Mar­cel et Horace, appa­raît aussi Alphonse Darlu, le pro­fes­seur de phi­lo­so­phie qui aura une influence si pro­fonde sur la pen­sée de Proust.

Ce der­nier est tou­jours demeuré fidèle au milieu intel­lec­tuel où il s’était formé et qui lui a per­mis de s’introduire dans les salons où son esprit a brillé. C’est avec ses amis de lycée qu’il fonde en 1890 la revue Le Ban­quet, dont Finaly est le tré­so­rier et y publie des vers pour une muse.

Thierry Laget a mené a bien le déchif­frage et l’édition de ces lettres qui contiennent aussi des infor­ma­tions sur Proust et sur les per­son­nages de La Recherche (en par­ti­cu­lier Alber­tine). Elles apprennent beau­coup sur les années de jeu­nesse de Mar­cel Proust : séjour à Ostende, excur­sion à Douvres, rela­tions avec les parents d’Horace.

Mais elles montrent sur­tout l’amitié en œuvre : les condo­léances de Proust à Finaly lorsque celui-ci a le mal­heur de perdre son épouse sont un modèle du genre et aussi le dévoue­ment de cet ami.

L’inté­rêt essen­tiel tient cepen­dant à la tragi-comédie que vit l’auteur de La Recherche avec son secré­taire et ami Henri Rochat, ancien ser­vi­teur au Ritz et qui vécut chez lui et à ses crochet,s de 1919 à 1921. Proust ne sait com­ment s’en débar­ras­ser. Et il fait appel à Finaly pour expé­dier ce modèle d’Albertine au Bré­sil comme employé d’agence de sa Banque où il sera des plus indé­li­cats.

Proust tente de sor­tir de cet imbro­glio héroï-comique. Comme tou­jours dans ses lettres, l’auteur cultive la déli­ca­tesse de l’euphémisme en usant au besoin d’habiles rodo­mon­tades. Mais il peut être cruel. A pro­pos de Rochat, il écrit : “il fait par­tie de cette caté­go­rie d’êtres qu’on ne peut pas livrer à eux-mêmes com­plè­te­ment. On fait leur mal­heur et le mal­heur d’autres qui n’y sont pour rien, en leur don­nant une liberté funeste. C’est pour­quoi je le cloi­trais chez moi.”.

L’auteur en reste fort marri même si la mort de Rochat per­met­tra d’offrir une clé à une telle his­toire pour laquelle son ami s’est lar­ge­ment dévoué.

jean-paul gavard-perret

Mar­cel Proust, Lettres à Horace Finaly, Édi­tion de Thierry Laget, avant-propos de Jacques Letertre, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2022, 132 p. — 16,00 €.