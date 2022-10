Lucien Noullez, entre les merles, la bible et des spaghettis — entretien avec le poète (Les travaux de la nuit)

Lucien Noul­lez est poète, “un grand poète” précise-t-il lui-même et non sans rai­son. Mais d’ajouter :“on n’a plus besoin de grands poètes / ni de petits poètes.“

Ce n’est donc pas une rai­son pour arrê­ter sur­tout lorsque, comme lui, un auteur est capable de cha­touiller “l’aisselle de la vie, /quand on dort, et quand on a / plié ses bras”.



Mais le poète belge ne fait pas que dans les gui­li­guili, bien au contraire. Il épluche corps et âme voire “cet être enfin qu’on sort de l’eau vis­queuse” et qui ne va — tout comme le poète — pas for­cé­ment bien. Mais les autres comme l’un se soignent. Tant qu’il est encore temps. Il suf­fit de “les embras­ser dans un poème”.

De l’auteur : Sur un cahier perdu, poèmes, Lau­sanne, Édi­tions L’Âge d’Homme ; Les tra­vaux de la nuit, Bruxelles, édi­tions du Pairy.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La pers­pec­tive d’avoir deux heures de tran­quillité abso­lue, et de me plon­ger dans des livres d’exégèse biblique entre 5 h et 7 h. En été, les merles me donnent des ailes. En hiver, le pur silence m’emporte lui aussi. En fait, j’aime étu­dier. Mais rassurez-vous, je lis aussi d’autres choses dans la jour­née et, depuis que je suis retraité, je me paye une petite sieste, pour com­pen­ser ces réveils un peu trop mati­naux pour mon âge.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ?

À huit ans je savais que j’écrirais des livres de poèmes. J’ai écrit des livres de poèmes. Je vou­lais aussi ani­mer des groupes comme le fai­saient mes chefs aux lou­ve­teaux. J’ai animé de nom­breux groupes, mais je le pré­cise : hors du scou­tisme. Le rêve de deve­nir prof n’est venu que plus tard, et je suis devenu prof… Cela peut paraître pré­ten­tieux, mais j’ai réa­lisé la plu­part de mes rêves d’enfant et d’adolescent (pas tous : voyez plus loin). Je suis le contraire d’un touche-à-tout. Je creuse mon sillon avec une sorte d’acharnement consenti, que d’autres appellent par­fois « avoir un don ».

À quoi avez-vous renoncé ?

L’enfant se connaît par­fois mieux que l’adulte. À huit ans tou­jours (c’était un âge fati­dique), je me vou­lais musi­cien d’orchestre : vio­lo­niste. Mais le vou­loir n’est pas un rêve. L’enfant le sait : « vou­loir » est un caprice. Rêver est une fon­da­tion. J’avais donc bien conscience que je ne serais jamais musi­cien. J’aurais quelque chose à faire un jour avec la musique, mais je ne regrette pas aujourd’hui, d’avoir été un petit raté. Un autre renon­ce­ment ? Je pense que j’aurais fait un assez bon homme de radio. Cela ne s’est jamais pré­senté. Pas grave.

D’où venez-vous ?

Je suis issu d’une famille wal­lonne immi­grée à Bruxelles : maman en 1934, papa en 1945. Je viens de Wal­lo­nie. Une part de moi est issue des fermes de famille que nous visi­tions chaque été. Je suis aussi issu de Waul­sort, entre Dinant et Givet, où nous pas­sions tous nos mois d’août. J’aimais les patois wal­lons que je com­pre­nais sans les par­ler, et qui enri­chis­saient ma conscience du français.

Qu’avez-vous reçu en héri­tage ?

De maman, une foi chré­tienne bien incar­née dans le ser­vice d’autrui. De papa, une sagesse agnos­tique, et un grand sens de la jus­tice. Des deux : un amour de la chan­son, et je ne vous éton­ne­rai pas si je vous dis que je connais mon Bras­sens presque inté­gra­le­ment par cœur.

Un petit plai­sir, quo­ti­dien ou non ?

Un spa­ghetti bolo­gnaise avec beau­coup de sauce et de fro­mage, et du vin rouge.

Com­ment définiriez-vous votre vision de nos sem­blables nous, sœurs et frères ?

Je vais d’abord user d’une tau­to­lo­gie : « L’autre est autre ». Il faut des années pour sai­sir cela, et l’on n’en finit pas d’approfondir cette décou­verte. Et puis, petit à petit, on peut rêver avec saint Paul d’une fra­ter­nité uni­ver­selle. Mais com­men­çons sim­ple­ment avec tous ceux que nous ren­con­trons. Un lien nous rend fra­ter­nels (et soro­rels), et ce lien est tou­jours à tis­ser, à recons­truire et à recom­men­cer parce que l’autre, je me répète, sera tou­jours un ou une autre.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Je ne suis pas doué pour les images. Avez-vous regardé la façon dont Ing­mar Berg­man a filmé l’ouverture de la Flûte enchan­tée ?

Et votre pre­mière lec­ture ?

Avant que je sache lire, ma grand-mère me lisait des his­toires que je savais déjà par cœur. Pauvre bonne-maman. Si elle sau­tait une ligne, je la gour­man­dais. Et je crois que ma pre­mière lec­ture per­son­nelle aura été un livre de poèmes pour enfants, publié par Arthur Hau­lot. Je m’éveillais tôt, déjà, et maman, qui vou­lait aussi son temps de soli­tude mati­nal, m’interdisait de sor­tir du lit avant sept heures. J’avais donc appris par cœur un poème de ce vieil Arthur. Je l’ai récité à ma mère, et elle : « Tu vois que tu aimes la poé­sie ». Merci, maman.

Quelle musique écoutez-vous ?

Depuis que j’ai cinq ans, j’écoute de la musique clas­sique, prin­ci­pa­le­ment depuis Bach et jusqu’à ce qui se com­pose aujourd’hui. J’aime la musique qui s’écrit et qui se lit ensuite, et puis qui se relit sans cesse. Je n’éprouve aucun refus pour les autres musiques, mais là encore, je creuse mon sillon. Si on prend la peine de lire ce que j’ai publié, on verra que la musique est peut-être la grande affaire de ma vie.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Cinq fois au moins le Jour­nal d’un curé de cam­pagne (Ber­na­nos), et autant de fois Ter­ra­qué de Guille­vic, et beau­coup aussi, jean Follain.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Voir votre ques­tion sur les images… Mais je vais bien trop peu au cinéma.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Je me rase tous les matins et, de plus en plus, j’ai le sen­ti­ment de raser mon père. Vous aurez com­pris que j’aime ce vieux… Mais lui res­sem­bler par l’âge, c’est une sin­gu­lière expérience.

À qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Sin­cè­re­ment, à per­sonne. J’ai écrit à beau­coup de monde, et par­fois à des célé­bri­tés. J’ai quel­que­fois eu de belles réponses, et par­fois non. C’est du tant mieux ou du tant pis. Mais j’ai rare­ment eu peur de m’adresser à un sem­blable, fut-il glo­rieux. Et que voudriez-vous que j’écrive au Pré­sident des États-Unis, ou au Pré­lat qui dirige le Vati­can ? Je suis sin­cè­re­ment plus crain­tif quand je m’adresse à d’anciennes élèves. Mes anciennes élèves sont sou­vent illet­trées. Elles m’écrivent pour­tant par­fois sur Face­book. Ca m’impressionne, parce que je veux leur répondre sin­cè­re­ment, et avec toutes les nuances néces­saires. J’ai peur qu’elles ne me com­prennent pas. Alors j’écris une vraie langue vers elle. Je cherche la sim­pli­cité. Pour être com­pris ? Sans doute, mais sur­tout parce que les simples nous pré­cèdent dans le vrai.

Quelle ville (ou lieu) a pour vous valeur de mythe ?

N’exagérons rien, et permettez-moi de vous gron­der un peu… Mythe, dans nos vies étroites ? Je trouve cela bien exa­géré. Je ne suis pas Ulysse, tout de même, ni vous.

Très jeune, au mois d’août, je m’asseyais sur les bords de la Meuse à Waul­sort. Le silence était troué par les pois­sons qui hap­paient de petits insectes à la sur­face de l’eau. Le fleuve s’étalait sans un pli, et des brumes lentes fumaient, longues et savam­ment emmê­lées par le hasard. Je crois que quel­que­fois j’oubliais que j’étais là. Je fai­sais corps avec l’air, l’eau, le feu de l’eau et la terre sur laquelle je m’étais déposé. Ce ravis­se­ment était-il mys­tique ? Je n’en sau­rai jamais rien, mais à sept heures, les cloches de la petite église du vil­lage son­naient l’angélus. Cela me rame­nait au petit déjeu­ner, qu’on pre­nait à 7 h 30, et aux évan­giles, que j’aimais déjà, et qui ne se contentent pas de la seule contemplation.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez les plus proches ?

Roman­cier : André Dhô­tel (et j’ai déjà parlé de Ber­na­nos et de quelques poètes). Musi­ciens : Haydn et van Bee­tho­ven, mais aussi Luciano Berio. Artiste ? L’annonciation du maitre de Flé­malle, à admi­rer au Musée des beaux-arts à Bruxelles.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Fran­che­ment rien. Je suis com­blé. Mais je sais que Marie-Françoise et Thé­rèse par­vien­dront encore à me surprendre.

Que défendez-vous ?

L’école, sur­tout l’école ici ou dans le tiers-monde, quand les familles sont sans défense.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan « L’amour c’est don­ner quelque chose que l’on a pas à quelqu’un qui n’en veut pas » ?

L’achat d’un dic­tion­naire, mais hélas j’en pos­sède déjà trois, et je n’ai jamais trouvé de bonnes tra­duc­tions de Lacan.

Que pensez-vous de celle de Woody Allen « La réponse est oui mais quelle était la ques­tion » ?

Ça dépend.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Pour­quoi je vou­drais faire un livre sur Anna-Magdalena Keve­rich ? (Mais c’est à vous, cette fois, de vous documenter).

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour le litteraire.com, le 8 octobre 2022.