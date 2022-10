Jakub Szamałek, Trilogie du dark net – t.01 : “Tu sais qui”

Quel thril­ler !

Pour son livre, le roman­cier prend pour cadre le monde des sites d’informations logés sur des réseaux sociaux. Il détaille la façon dont ils sont exploi­tés, la manière dont tra­vaillent les jour­na­listes, le fonc­tion­ne­ment interne de ces rédac­tions, les contraintes et la déon­to­lo­gie approxi­ma­tive qui anime les res­pon­sables. Il faut de l’audience à n’importe quel prix. C’est à la fois pas­sion­nant pour la décou­verte de l’envers du décor et effrayant par la qua­lité rela­tive des infor­ma­tions dif­fu­sées.

Paral­lè­le­ment, il fait décou­vrir la fra­gi­lité de la vie pri­vée quand on est en pos­ses­sion d’un ordi­na­teur, d’une tablette ou d’un télé­phone connecté. L’héroïne en fait les frais de façon ter­rible. Certes, on peut rétor­quer qu’il s’agit de l’intrigue d’un roman où l’auteur peut ima­gi­ner des actions plus faci­le­ment réa­li­sables que dans la réa­lité. Mais, il le fait de telle manière qu’on ne peut, exemples réels à l’appui, qu’en consta­ter la véracité.

Leon Nowiński, au volant de sa petite Škoda est en retard pour sa réunion. Il roule vite mais, sou­dain, un puis­sant 4x4 veut le dépas­ser. Lorsqu’il le peut, le bolide accé­lère encore et enfonce une bar­rière de sécu­rité, tom­bant quelques quinze mètres plus bas. Les poli­ciers sur les lieux de l’accident recon­naissent dans le cadavre Rys­zard Bux­zek, M. Pis­tache, la vedette d’une émis­sion pour enfants qui car­tonne à la télé­vi­sion.

Julita Wój­ci­cka est jour­na­liste chez Mega­news, un tabloïd du Net. Elle est satis­faite car son nou­vel article sus­cite l’intérêt. La mort de la vedette de télé­vi­sion déclenche un raz-de-marée sur les chaînes d’informations. Tout est bon, son passé, ses débuts, ses émis­sions, sa vie… Julita se fend d’un article qui ren­contre du suc­cès. Mais, elle est trou­blée par quelque chose qu’elle a vu sur les pho­tos à sa dis­po­si­tion. En cher­chant bien, elle s’aperçoit que les doigts du mort sont très abi­més.

Elle décide de pour­suivre ses inves­ti­ga­tions car elle pressent quelque chose d’anormal. Elle retrouve Leon qui, sous la pres­sion de Julita, mobi­lise sa mémoire. Il lui revient que Buc­zek pleu­rait au volant de sa voi­ture lorsqu’il l’a dépassé. Elle s’engage alors dans une enquête qui va lui faire perdre son emploi et la mettre en grand dan­ger car…

Jakub Sza­małek place son récit en Pologne, à Var­so­vie, décri­vant, à tra­vers une gale­rie riche en per­son­nages, la vie dans le pays, les obs­tacles quo­ti­diens de ses habi­tants, les dif­fi­cul­tés de loge­ments, d’emplois, les bas salaires, ce qui explique en par­tie la dis­per­sion de tra­vailleurs polo­nais à tra­vers l’Europe.

La police et la jus­tice ne sont pas épar­gnées par les coups de griffe de l’auteur, celui-ci dénon­çant la per­ver­sité de ces structures.

La ten­sion monte très vite après que Julita cherche à prou­ver qu’il ne s’agit pas d’un banal acci­dent, que cette mort cache de pro­fondes et dan­ge­reuses connexions. Avec elle, le lec­teur pénètre dans les arcanes du dark net, de ces réseaux occultes où le pire côtoie le pire.

Avec ce pre­mier volet, Jakub Sza­małek livre un thril­ler brillant, une intrigue por­tée de belle manière par une héroïne atta­chante. Il sus­cite crainte et peur en mon­trant que les don­nées per­son­nelles de cha­cun ne sont jamais à l’abri d’un pira­tage et enfonce encore le clou en pré­ci­sant, en avant-propos, que son roman n’est pas de la science-fiction.

serge per­raud

Jakub Sza­małek, Tu sais qui (Cokol­wiek wybier­zesz), tra­duit du polo­nais par Kamil Bar­barski, Métai­lié, coll. “Autres hori­zons” — Noire, sep­tembre 2022, 464 p. — 22,90 €.