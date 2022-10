Francesco Zanot, Image Capital (exposition)

Images, capi­ta­li­sa­tions, capitulations

L’expo­si­tion Image Capi­tal de la Fon­da­zione Mast à Bologne met en lumière un aspect moins exploré de la pho­to­gra­phie, celui de sa valeur éco­no­mique comme tech­no­lo­gie de l’information.

Grâce à sa scé­no­gra­phie ingé­nieuse, des exemples visuels per­cu­tants sont mis en regard à tra­vers des textes pré­cis pour retra­cer les don­nées d’un sujet aussi com­plexe, qui et domine notre quo­ti­dien : désor­mais, nous vivons dans un monde qui a déjà été vu à tra­vers une machine photographique.

Ses images acquièrent une valeur fonc­tion­nelle et leurs usages deviennent illi­mi­tés et offrent un large poten­tiel de capi­ta­li­sa­tion. En tant que sys­tème de créa­tion, d’archivage, de pro­tec­tion et d’échange d’informations visuelles, l’image repré­sente une res­source pou­vant être uti­li­sée dans dif­fé­rents contextes capi­ta­listes.

Image Capi­tal exa­mine ces mul­tiples appli­ca­tions de la pho­to­gra­phie au sein de dif­fé­rents pro­ces­sus de pro­duc­tion telles que la science, la culture et l’industrie.

Cette expo­si­tion a vu le jour grâce à la col­la­bo­ra­tion de l’historienne Estelle Bla­schke et de l’artiste Armin Linke sous le com­mis­sa­riat de Fran­cesco Zanot. Elle offre une expé­rience immer­sive au visi­teur devient au fil des salles un jar­din dans lequel “le visi­teur pourra flâ­ner comme il le ferait dans un jeu vidéo ou sur inter­net”.

Les dif­fé­rentes appli­ca­tions de la pho­to­gra­phie sont ana­ly­sées à tra­vers six grand thèmes (la mémoire, l’accès, le “mining”, l’imagerie, et la mon­naie) en com­men­çant par retra­cer leur his­toire pour fina­le­ment explo­rer les tech­no­lo­gies les plus récentes. Quant aux don­nées géné­rées par une image, écrit Estelle Bla­schke, “elles sont deve­nues aussi pré­cieuses que les images elles-mêmes”.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Zanot, Image Capi­tal, Fon­da­zione Mast, Bologne, du 22 sep­tembre 2022 au 8 jan­vier 2023.