Jean-Christophe Buisson, Le Noir et le Brun. Une histoire illustrée du fascisme et du nazisme,1919–1946

Le fas­cisme en noir et en couleurs

Le cen­te­naire de la Marche sur Rome appro­chant, ceux qui s’intéressent à ce phé­no­mène extra­or­di­nai­re­ment com­plexe qu’est le fas­cisme ita­lien n’hésiteront pas à acqué­rir le très beau livre de Jean-Christophe Buis­son. Bien qu’intitulé Le Noir et le Brun, il est consa­cré en prio­rité au fas­cisme, à son chef Mus­so­lini mais aussi à plu­sieurs des per­son­nages jalon­nant l’histoire du Ven­ten­nio, les­quels ont droit à des bio­gra­phies éclai­rantes.

Cela étant, le nazisme, à la fois enfant, frère et dégé­né­res­cence pagano-raciale du fas­cisme occupe la place qui lui revient dans ce récit d’une époque mar­quée par ces idéo­lo­gies nées des tour­ments de la société indus­trielle et de la Grande Guerre.

Enfin, l’auteur n’oublie pas d’intégrer les satel­lites de la galaxie fas­ciste, ces régimes “frères” implan­tés dans plu­sieurs pays d’Europe, qui ont tous déve­loppé leur propre dyna­mique idéologique.

C’est là tout l’intérêt de l’ouvrage qui se pré­sente sous la forme d’une chro­no­lo­gie très poin­tue, détaillant les évè­ne­ments, les ana­ly­sant avec clarté et esprit de syn­thèse. Le livre devient ainsi à la fois un ins­tru­ment de tra­vail très utile, un récit agréable à lire et un tableau per­met­tant de sai­sir avec jus­tesse l’étendue du mou­ve­ment fas­ciste sur l’Europe de l’entre-deux-guerres puis de la Seconde Guerre mon­diale, y com­pris jusqu’à la France de la III Répu­blique ago­ni­sante et de Vichy.

Le choix ico­no­gra­phique qui accom­pagne cette étude s’avère des plus per­ti­nents, embras­sant l’ensemble des domaines trai­tés, des convul­sions poli­tiques aux évè­ne­ments mili­taires, des images de pro­pa­gande à la vie artis­tique, à laquelle Jean-Christophe Buis­son accorde toute la place qu’elle mérite. Il y eut en effet un art fas­ciste qu’on aurait tort à rabais­ser à de la vul­gaire propagande.

On le com­prend, le fas­cisme fut un mou­ve­ment, une ambi­tion, une poli­tique qui ne se résu­maient pas au “César de car­na­val” que bro­car­dait Paul-Boncour, mais un fait idéo­lo­gique très sérieux. Ce livre per­met de le rap­pe­ler avec force.

fre­de­ric le moal

Jean-Christophe Buis­son, Le Noir et le Brun. Une his­toire illus­trée du fas­cisme et du nazisme, 1919–1946, Per­rin, sep­tembre 2022, 384 p. — 27,00 €.