Fabienne Verdier, Le chant des étoiles

La cos­mo­gra­phie de Fabienne Verdier

Le cata­logue de l’exposition “Le chant des étoiles” au musée Unter­lin­den de Col­mar (du 1 octobre 2022 au 27 mars 2023) est un livre pré­cieux. Il aborde l’oeuvre de Fabienne Ver­dier de manière inédite en regard des tableaux des grands maîtres du Musée Unter­lin­den.

Y appa­raît sa ren­contre entre 2019 et 2022 avec les chefs-d’œuvre du musée, dont le Retable d’Issenheim (1512–1516).

Ce livre montre d’abord une sélec­tion de tableaux signi­fi­ca­tifs de l’artiste, peints entre 2006 et 2018, en dia­logue avec un choix d’oeuvres d’art ancien et moderne. Il pré­sente l’installation monu­men­tale Rain­bows (76 toiles) et le Grand Vor­tex d’Unterlinden (polyp­tyque) réa­lisé dans le contexte de la pan­dé­mie de 2020, Fabienne

Fabienne Ver­dier y com­pare notre fin de vie à celle des étoiles : figu­rant l’aura lumi­neuse pro­duite par la dis­pa­ri­tion des astres, elle y aborde la repré­sen­ta­tion de la mort comme une éner­gie trans­mise aux vivants.

Tout se construit sur une approche plus pro­fonde et en rien nom­bri­liste capable d’explorer le silence de l’être. Par la cal­li­gra­phie, l’artiste trouve non seule­ment un lan­gage pic­tu­ral plus com­plet mais une épreuve de méditation.

jean-paul gavard-perret

Fabienne Ver­dier, Le chant des étoiles, les édi­tions Cinq Conti­nents, Sep­tembre 2022, 192 p. — 30,00 €.