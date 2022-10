Xavière Gauthier, Rose saignée

Xavière Gau­thier hier et aujourd’hui

Xavière Gau­thier, jour­na­liste, édi­trice, uni­ver­si­taire et sur­tout écri­vaine d’une ving­taine de livre (La Féline, Les par­leuses) est une des pion­nières du fémi­nisme en France au moment où le sujet était encore lar­ge­ment tabou.

Elle fut aussi la fon­da­trice de la revue Sor­cières,(1975– 1982). Pas­sion­née par Louise Michel et les pétro­leuses, elle leur a consa­cré plu­sieurs années de tra­vail et de nom­breux livres.

Rose sai­gnée fut publié en 1974 et repré­senta un des livres phares des jeunes Edi­tions des Femmes. La ville d’Istanbul, “ghetto, cloaque, bour­sou­flure d’un désir en impasse”, sert — entre autres — de décor. Deux per­son­nages homo­sexuels aux­quels une femme s’accroche sou­tiennent la trame nar­ra­tive de cet écrit aussi nar­ra­tif que poé­tique.

Il s’agit d’une fic­tion tra­ver­sée de lam­beaux oni­riques, d’images. C’est la sai­son en enfer d’une femme. Pour “avoir un sexe”, être la reine des hommes qui n’aiment que les hommes, fré­quen­ter les villes putrides toutes sem­blables à Istan­bul, les tra­ves­tis : il faut entrer dans la mas­ca­rade, revê­tir leurs ori­peaux brillants, mettre leurs masques de fard, leurs voiles, et tuer, avec eux, la mère.

Si bien que, de facto, les femmes ne pos­sèdent pas de place dans ce para­dis luxu­riant gou­verné par les hommes. Et le livre prend en consé­quence un ton aussi violent que déses­péré. Ce qui pour­rait être regardé comme un délire reste le quo­ti­dien déses­pé­rant de femmes relé­guées à un “trou immo­bile”. Leur sexe est donc un creux qui, qui plus est, reste maculé chaque mois par “l’impureté immonde” des règles.

Xavière Gau­thier ouvrit ainsi une brèche dans l’idéologie mas­cu­line. Des lignes rouges, comme écrites à la main, s’insinuent dans le texte imprimé et se font la pou­belle des idées reçues. Cette nou­velle édi­tion est enri­chie de deux textes (L’étrange amour de Mon­sieur K et Eros saigne) qui illus­trent com­ment l’érotisme et la mort pro­longent ce que — d’une voix de mâle — Bataille en a dit.

Les mots de Xavière Gau­thier sou­lèvent le temps, illus­trent ou plu­tôt font vivre une dou­leur de la moi­tié de l’humanité et ce, avec une force poé­tique indé­niable. Il s’agit néan­moins de regar­der en face ce qui est.

L’auteure découvre ce qui se cache sous l’écume de jours spo­liés et qui est pris aux femmes jusque dans leur incons­cient et leurs songes.

jean-paul gavard-perret

Xavière Gau­thier, Rose sai­gnée, nou­velle édi­tion com­plé­tée, Edi­tions Des femmes / Antoi­nette Fouque, Paris, octobre 2022, 128 p. — 14,00€.