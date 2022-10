Bout du Bouc (Hommage à Douglas Kirkland — 1934–2022)

Hommage à Dou­glas Kirk­land — 1934–2022

Homme, dit la femme, je te sale la queue et le cul, je les attife de mes hardes. Ton démon je l’excrète par mes larmes. Homme — conti­nue la femme — je te donne à voir l’obscénité de ton âme, je la greffe à ton abdo­men cou­vert de poils afin que bouc tu reviennes à toi.

Je cares­sais tes cornes dont je suçais le bout. A force, elles res­sem­blaient au sexe sta­tu­fié de Vic­tor Noir au cime­tière du Père Lachaise. La terre entre tes cuisses tu l’as crue mira­cu­leuse. Tu mon­trais sans ambages ton membre vibra­tile pour le faire hame­çon. Tu m’as inci­tée à la reni­fler et à tordre ma laine. Ton suint dans mon vagin a servi à la fabri­ca­tion de tes huiles. J’ai dû cou­cher huit jours avec toi pour fabri­quer des hommes qui sor­taient tout for­més de mon ventre. J’ai copulé dents à dents, yeux dans les yeux. Tout ciel me fut étran­ger. Pour moi­tié, je fus ta croupe osseuse et fru­gale, je fus ton sup­port de râle. Mais à ma décharge — pourvu que tu sois bien axé — on pou­vait aper­ce­voir mon joli bou­doir, mon lys et ma val­lée. Cer­tains y trem­paient l’index. Pas davan­tage. Ils igno­raient que l’antre de la femme en sa corolle pro­page une chair intarissable.

A Bes­sans, mon bouc fut ainsi de glaise ou de bois blanc. J’y pré­ci­pi­tai des cris­taux de sel pour des­si­ner son ric­tus et sa queue. C’est ainsi que les fillettes ne crai­gnirent plus pour leur vir­gi­nité. La mienne, tu me l’as volée mais je suis sor­tie de ta puan­teur. Je me suis arra­chée à tes bai­sers qui avaient emporté ma bouche. J’étais par trop deve­nue immo­bile lorsque ton croc se pla­çait dans la four­rure de mon sexe.

Désor­mais, le bleu du ciel de Mau­rienne sou­lève la nuit. Je n’existe plus seule­ment sur la terre étoi­lée, les pattes repliées sous moi à la façon des bêtes au flanc qui allaitent. Je n’écoute plus les grâces de tes sor­nettes. Mon ventre est rede­venu l’endroit le plus sûr de la terre et n’est plus chargé de tous tes péchés ongu­lés d’Israël. Tu ne me pren­dras plus. Du moins pas comme tu le fai­sais par devant et par der­rière si bien que ma fée­rie en devint sus­pecte. Ton sexe ne pas­sera plus par le mien, je l’enfile de ma laine. Tu ne connaî­tras plus au moment de tes orgasmes mes lamen­tos de tour­te­relle dont les restes gout­taient entre mes seins.

Ne te sens plus obligé à la rai­deur la plus stricte. Souf­fler sur ma braise avec le jeu de tes yeux au ciel te ferait hys­té­rique pour rien. Enca­vée je fus : mais déjà je pré­sume pour toi des larmes. Tu m’as lais­sée pour morte mais ma résur­rec­tion, je la tra­vaille encore. Gar­dienne contre l’illusion de l’aube, je suis moins femme qu’homme. Haute jusqu’au malaise voûté dans les plis de ma robe. Elle donne à mon corps incon­nais­sable un air de vierge.

Mais les mains que je lie en prière ne sont pas là pour conso­ler. Je suis la rousse qui sous sa jupe ven­teuse cache le tré­sor de toute une réserve orni­tho­lo­gique. En bronze fée, j’entre dans l’album du soir au moment où les cré­pus­cules s’offrent à la pâmoi­son de la nuit. Comme toi, elle me sau­te­rait bien et ferait de moi son pégase des ténèbres.

Ainsi, intime au jeune novice comme au vieil ange, bois flotté pour buste en tilleul pro­ve­nant des épaves, je lèvre leur cou­leuvre d’obscénité. Dans un cloître, je laisse au pre­mier mon crime d’amour et le poi­gnard au second. Juste après que l’éclair brusque de sa lame se soit retrouvé au fond de son propre pli. Patiente j’hante son spectre dont le sexe res­sort comme une her­nie. Au besoin je val­se­rai sur lui. A perdre haleine.

Je me magni­fie­rai de fard et de rouge à joue comme les vieilles d’Ensor. Maniaque, je décor­ti­que­rai sa racine à forme rhu­ma­tis­male d’un pouce. La fente de ma mai­son chaude, ses yeux l’absorbent. Je monte à che­val jupon sur le rous­sin. Son cœur violent pré­vient sans doute l’autre visage de la fête. Et j’en rirai à me taper l’os le long de la cuisse.

” Du cochon, tu en veux” disait le bouc. Et pour lui je me fis laie. Il aima mon odeur d’aisselles comme il aima les plumes tièdes de ses ex-volailles gras­souillettes. Cet ange là, je l’ai vu jurer pour moi ses grands dieux et jouer les amou­reux tran­sis. Mais n’est qu’éjaculateur pré­coce rapi­de­ment estourbi. Il lâche trop vite ses flèches et la peti­tesse de son gland tient du calibre d’un bon­bon.

Pour autant, ma terre chaude monte au moins de deux degrés au-dessus de ma tem­pé­ra­ture rec­tale. Une fois repue, elle devient une grosse souche phal­li­que­ment indif­fé­rente et bar­bouillée de rouge. Me voici oie blanche ou grue. Pour tout gage, une fois, il m’en a béni. Oui, oui. Il croit tel le Phoe­nix tenir du pro­dige et pense que notre accou­ple­ment écha­faude une struc­ture monu­men­tale. Mais, en dépit de son essor, ses cuisses res­tent un marais qui porte l’empreinte de mes deux fesses nues.

jean-paul gavard-perret

Photo de Dou­glas Kirkland