Ellery Lloyd, Suivie

La face sombre des réseaux sociaux

Ellery Lloyd est le pseu­do­nyme du couple formé par Col­lette Lyons (jour­na­liste) et Paul Vitos (écri­vain), double, en quelque sorte, du couple qu’ils ont créé pour Sui­vie, leur pre­mier thriller.

En pro­logue, une femme se demande si elle n’est pas en train de mou­rir.

Et le récit revient six semaines plus tôt quand Emmy se sou­vient de ses débuts d’influenceuse. Son poste de direc­trice artis­tique, dans une revue de mode, a été remis en cause par Inter­net qui a détourné le public vers la visua­li­sa­tion d’écrans. Mariée à Dan, elle s’est retrou­vée enceinte. Elle a accou­ché d’une petite fille, Coco, il y a trois ans. Un petit frère, Orson, est venu com­plé­ter la famille.

Elle a com­mencé à pos­ter des pho­tos et com­men­taires sur un site qu’elle avait créé, mais la maman radieuse qu’elle pré­sen­tait ne fai­sait pas recette. Elle a ima­giné alors une mère dépas­sée, atti­rant nombre d’abonnées car les femmes se retrou­vaient dans ce por­trait. Très vite, elle a atteint plus d’un mil­lion de Fol­lo­wers.

Depuis, elle met en scène sa vie de famille, de maman impar­faite, insis­tant lors de confé­rences sur la fran­chise qui consti­tue, dit-elle, l’ADN de mama­poil. Mais, elle a un rap­port bien par­ti­cu­lier avec la vérité.

Pour conser­ver son audience, elle est prête à tout, quitte à aller trop loin. Dans l’anonymat des réseaux, une per­sonne com­mence à la tra­quer. Et, c’est d’autant plus facile que toute la vie fami­liale est expo­sée à la vue de tous…

Avec cette femme qui expose sa vie et celle de sa famille aux yeux de tous, les auteurs explorent l’univers des influen­ceurs et autres indi­vi­dus qui ont choisi de s’exposer. Avec minu­tie, ils racontent le quo­ti­dien de ces per­sonnes, les enfants entraî­nés dans un cycle qu’ils n’ont pas choisi, le conjoint qui se retrouve, plus ou moins consen­tant, à jouer un rôle auquel il ne s’était pas pré­paré.

Avec Emmy, c’est la décou­verte de l’envers du décor où tout est pensé, mil­li­mé­tré pour être conforme aux attentes de ceux qui suivent avi­de­ment cette « maman impar­faite ». C’est une véri­table entre­prise qui est décrite où rien n’est laissé au hasard, rien qui pour­rait remettre en cause l’image.

C’est éga­le­ment la des­crip­tion des recettes et des ficelles de ces influen­ceuses, le détail des struc­tures qui les entourent avec, par exemple, des agents comme pour des artistes, comé­diens, chan­teurs… Ceux-ci se rému­nèrent sur les recettes géné­rées par le blog. Le fait d’avoir un nombre très consé­quent d’abonnés attire les inves­tis­seurs, des fabri­cants qui rétri­buent pour que leurs pro­duits soient cités, conseillés, recom­man­dés.

C’est d’ailleurs, à un moment, la ques­tion que se pose Dan, son mari, quand les évé­ne­ments mena­çants com­mencent à se faire jour : “Com­ment ferons-nous pour payer les fac­tures si nous met­tons un terme à cette entre­prise ?”

Et les auteurs ins­tallent les élé­ments d’un thril­ler avec une menace qui se fait de plus en plus pré­cise, qui va géné­rer un véri­table drame dans le monde fal­la­cieux d’Emmy.

Ellery Lloyd signe avec Sui­vie, un thril­ler très docu­menté sur un uni­vers impi­toyable, sur cette face cachée de ces réseaux qui n’ont plus grand-chose de social, une intrigue ser­vie par une gale­rie de pro­ta­go­nistes des plus réussis.

serge per­raud

Ellery Lloyd (Col­lette Lyons & Paul Vitos), Sui­vie, Hugo Poche, coll. “Sus­pense”, sep­tembre 2022, 512 p. — 8,90 €.