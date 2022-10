Fred Duval, Fred Blanchard & Emem, Renaissance- t.05 : “Les Hybrides”

Un futur probable ?

Avec ce cin­quième volet sur les six albums pré­vus, les auteurs pour­suivent une explo­ra­tion d’un ave­nir pos­sible pour la Terre dans quelques décen­nies, siècles… (?). Si la situa­tion éco­lo­gique, éco­no­mique était catas­tro­phique, les extra­ter­restres de Renais­sance ont redressé la barre et redonné à la pla­nète une nou­velle vie.

Mais, compte tenu de l’incapacité de l’humanité à se gérer cor­rec­te­ment, les res­pon­sables de l’opération ne laissent pas de pou­voirs aux ter­riens. Ceci amène la réac­tion clas­sique, la seule que sait conduire l’être humain, une réponse par la vio­lence.



Le scé­na­riste expli­cite ce qui l’a amené à don­ner de tels patro­nymes au couple d’extraterrestres que forment Sätie et Swänn, un choix peu éton­nant de la part d’un éru­dit.

L’action reste omni­pré­sente et le scé­na­riste pro­voque une série de rebon­dis­se­ments ame­nés avec précision

C’est Radio Paris qui annonce le saut pri­mal, sous la hou­lette de Renais­sance, pour dix jeunes humains en route vers Köbalt, une pla­nète d’une galaxie loin­taine. Puis, l’animateur évoque l’attentat qui a détruit la cité Aus­tra­lis et les membres de l’organisation ter­ro­riste Sui Juris acti­ve­ment recher­chés.

Hélène rejoint Sätie pour aller à Londres enquê­ter sur la pro­duc­tion d’Hybrides com­po­sés d’humains et les habi­tants de Näkan. Sätie n’a tou­jours aucune nou­velle de Swänn qui reste muet.

C’est en Pata­go­nie que Liz Hamil­ton découvre un Swänn en triste état. On lui a extrait ses implants per­met­tant de com­mu­ni­quer, il a une fièvre de che­val suite à une grave infec­tion. Mais, très vite, ils sont pour­sui­vis par Cor­tès et sa bande. Liz fait feu et isole le tueur. Celui-ci finit par avouer que Kate, la propre fille de Liz, dirige Sui Juris.

Les par­cours conju­gués des jeunes gens sur Köbalt, de Liz et Swänn, de Sätie et Hélène débouchent sur une menace effroyable…

La mise en images se par­tage entre Fred Blan­chard et Emem, le pre­mier assu­rant les desi­gns, le second réa­li­sant des­sin et cou­leur. Le trait réa­liste de ce der­nier fait mer­veille pour pré­sen­ter des décors impo­sants, pour dyna­mi­ser les scènes en ten­sion. Les per­son­nages, qui se dis­tri­buent entre humains et extra­ter­restres sont res­ti­tués avec le même soin depuis le début de la série mal­gré, par­fois, une colo­ri­sa­tion des visages un peu rude.

Avec Renais­sance, les auteurs pro­posent un uni­vers aux mul­tiples facettes. Ils prennent appui sur une réa­lité contem­po­raine et extra­polent des suites assez sur­pre­nantes, mêlant avec brio pro­grès futu­riste et humanisme.

serge per­raud

Fred Duval (scé­na­rio), Fred Blan­chard (dési­gns) & Emem (des­sin et cou­leur), Renais­sance — t.05 : Les Hybrides, Dar­gaud, sep­tembre 2022, 56 p. — 15,00 €.