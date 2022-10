Pascal Commère, Verger, etc…

Rico­chets

Pascal Com­mère, par ses prises de risque lan­ga­gier, déve­loppe une pro­so­die come une poé­tique par­ti­cu­lière. En émane un “ ordre ” par­ti­cu­lier entre réa­lité et fic­tion, lit­té­ra­lité et poé­sie à tra­vers ses his­toires de mémoires ou de ce qu’il en reste. Ici dans la cam­pagne bourguignonne.

Neige, lacs, soleil, humeurs des sai­sons, femmes, hommes et bêtes qui peuplent ces terres et leurs hameaux sont offerts en sou­ve­nirs, anec­dotes et cita­tions. Le lan­gage règne, il est défen­seur de l’imperceptible, de l’instant savouré et de la contem­pla­tion de celui qui “en somme, ne fait rien d’autre, assis à sa table devant la fenêtre, que regar­der le verger”.

L’auteur joue sur un for­ma­lisme affi­ché clai­re­ment, il crée un texte dont le pro­pos converge vers des récréa­tions déli­cieuses et iro­niques. Elles illus­trent com­bien fond et forme ont quelque chose d’intéressant à dire et que l’écriture n’est pas le réel.

Du second ne demeure dans le pre­mier qu’une fic­tion ordon­née, civi­li­sée par des signes cultu­rels et esthé­tiques emblématiques

L’auteur décale les appa­rences selon diverses tech­niques : répé­ti­tions d’éléments, déca­drages ou jeux avec les mots et ce qu’ils sont sen­sés repré­sen­tés. Il ne faut pas cher­cher dans ce tra­vail une valeur docu­men­taire. Les codes figu­ra­tifs sont iro­ni­sés pour mon­trer l’ « idéo­lo­gie » d’où ils sortent afin d’illustrer ce que Robbe-Grillet affir­mait « l’idéologie est l’ordre éta­bli qui se fait pas­ser pour naturel ».

jean-paul gavard-perret

Pas­cal Com­mère, Ver­ger, etc…, Mono­types de Joël Leick, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, octobre 2022, 64 p. — 14,00 €.