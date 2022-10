Sylvie Baron, Le pacte des filles du volcan

Quand les drames reviennent en force

Sylvie Baron excelle dans l’art de construire une gale­rie de per­son­nages par­ti­cu­liè­re­ment tra­vaillés, mais donne une impor­tance presque aussi grande au cadre et au décor de son his­toire. Elle retient la pro­vince, sur­tout la région du Can­tal, ces ter­ri­toires bou­le­ver­sés par de pro­fondes muta­tions.

Pour ce roman, elle choi­sit la sta­tion ther­male de Chaudes-Aigues, une sta­tion connue depuis l’Antiquité pour ses trente-deux sources chaudes, la plus éle­vée en tem­pé­ra­ture fai­sant 82 degrés cen­ti­grades. Dans ce cadre qui a subi la dés­in­dus­tria­li­sa­tion sau­vage, la roman­cière ins­talle une tribu d’adolescents. Ceux-ci forment un groupe qui a plai­sir à se retrou­ver pour par­ta­ger leur pas­sion. Mais, comme dans toutes les com­mu­nau­tés, naissent et se déve­loppent des sen­ti­ments, pas tou­jours contrô­lables, qui deviennent des res­sen­ti­ments qu’il faut cacher jusqu’au moment où saute le cou­vercle.

Elle met en scène avec un art sub­til ces évo­lu­tions, fai­sant sur­gir, peu à peu, des dis­sen­sions, des émo­tions, des non-dits, des secrets qui bous­culent un fra­gile équi­libre. Des atti­tudes, des déci­sions trouvent une expli­ca­tion, des masques tombent…

Lou, la sœur cadette de Sophie est source de conflits entre elle et Adam, son époux. La jeune fille a aban­donné le lycée et passe son temps dans les ruines d’une tan­ne­rie, toutes proches. Ces ruines ont beau­coup compté pour un groupe d’adolescents vivant dans l’impasse, cinq filles et cinq gar­çons pra­ti­quant avec pas­sion le ska­te­board.

La situa­tion de la famille de Sophie n’est pas brillante. Avec ses jumeaux, sa belle-mère, ils sont nom­breux à vivre du seul salaire d’Adam. Elle a bien hérité du maga­sin de mer­ce­rie de ses parents, mais dans ce quar­tier en pau­pé­ri­sa­tion, les affaires ne sont pas flo­ris­santes.

C’est Pierre Levas­seur, un his­to­rien d’art, en cure dans la sta­tion, qui va, sans le vou­loir, ouvrir la boite de Pan­dore. Ils sont ron­gés par ce qui s’est passé, il y a dix ans, la nuit du 14 juillet quand la meilleure amie de Sophie est morte sous l’effondrement d’une struc­ture construite pour leurs figures. Les évé­ne­ments mal­heu­reux se sont enchaî­nés. Nine, la sœur aînée est par­tie pour Paris, ses parents sont morts dans un acci­dent d’automobiles. Mais Nine annonce son retour avec le pro­jet pro­fes­sion­nel de construire dans les ruines et un fan­tôme fait son apparition…

Avec une écri­ture fluide, une manière de rela­ter à la façon des conteurs d’autrefois, elle capte son lec­teur et l’emmène jusqu’à un dénoue­ment peu pré­vi­sible. La lec­ture est encore faci­li­tée par le choix de l’éditeur de mettre en ita­liques les réflexions per­son­nelles des pro­ta­go­nistes. On n’est pas encom­brée par les “…pensa-t-elle, réfléchit-il, spécula-t-elle…“

Le pacte des filles du vol­can, paru en grand for­mat sous le titre Impasse des demoi­selles, se lit avec délec­ta­tion pour ce groupe de per­son­nages très atta­chants, pour la des­crip­tion qui sus­cite l’envie de visi­ter cette une ville, cette région, pour son intrigue recher­chée si riche en rebondissements.

serge per­raud

Syl­vie Baron, Le pacte des filles du vol­can, J’Ai Lu n° 13 577, sep­tembre 2022, 416 p. — 8,00 €.