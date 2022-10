Claudine Loquen, Les quatre filles du docteur March (exposition)

Les char­meuses innocentes

La sec­tion “Art naïf” du Salon d’Automne existe seule­ment depuis l’année der­nière. Clau­dine Loquen en a été à l’initiative. Elle y défend ces peintres sou­vent mépri­sés même si, avec humi­lité et ori­gi­na­lité, ils ont été recon­nus et ont connu un suc­cès mérité — qu’on pense à Séra­phine de Sen­lis, Frida Kahlo ou le Doua­nier Rous­seau.

Cette année, la créa­tion de la sec­tion “Art naïf” per­met aux visi­teurs de décou­vrir le talent de dix-neuf artistes naïfs, créa­teurs d’univers coloré et uto­pique, Mais der­rière une appa­rence enfan­tine, c’est l’humanité qui touche en plein cœur.

Pour preuve, le tra­vail Clau­dine Loquen elle-même. En ses tech­niques mixtes, elle ne cesse de nous empor­ter dans un monde de rêve même si, avec le temps, ses créa­tures se rap­prochent par­fois d’une forme de réa­lité.

Néan­moins, l’artiste fait d’une forme de réel la sœur des songes à l’ombre de rap­pels lit­té­raires en métamorphose.

Nous sommes tou­jours empor­tés vers les joues roses et la fraî­cheur de ses jeu­nesses — en tout bien tout hon­neur — tant l’atmosphère créée est para­doxa­le­ment natu­relle et enjouée. Et c’est ainsi que le charme opère dans une naï­veté sophis­ti­quée mais qui n’en laisse rien paraître.

S’y cache un feu liquide de cou­leurs émues là où la pein­ture devient la mor­sure et la courbe du fris­son sous l’apparente fixité. La réa­lité des indices ne cesse de convo­quer le regard du voyeur.

Peu à peu existe un retour vers l’enfance mais bien plus. Car, à la nos­tal­gie, se super­pose un ave­nir dans le miroir de scènes immé­mo­riales à la ren­contre impen­sable d’un rudi­ment de peau et de chair des demoi­selles dans leurs forêts des songes. Com­ment en serait-il autrement ?

jean-paul gavard-perret

Clau­dine Loquen,

- Les quatre filles du doc­teur March, Salon d’Automne, Grande Halle de la Vil­lette, du 21 au 23 octobre 2022.-

– 9 Artistes Femmes au Hang-Art de Saf­fré 44390 pour l’expo 31 qui se dérou­lera du 22 octobre au 13 décembre 2022.